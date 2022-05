Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der großen Erstkommunionkinderzahl feierten 19 Buben und Mädchen aus Öpfingen auch in diesem Jahr ihren Weißen Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche in Oberdischingen.

Der Musikverein Öpfingen begleitete die Kinder vom Haus Maria Königin zur festlich geschmückten Kirche.

Der feierliche Gottesdienst mit Pfarrer Martin Danner wurde von der Organistin Claudia Raiber und der Band „rockbar“ musikalisch umrahmt. Die Kinder beteiligten sich aktiv am Festgottesdienst durch den Gesang moderner Lieder und Textvorträge. Auch das Mottolied „Bei mir bist du groß“ durfte nicht fehlen. Pfarrer Danner erläuterte den Kindern in seiner Ansprache anhand des Evangeliums vom Zöllner Zachäus, wie auch „kleine Leute“ durch ihre Taten „groß“ werden können. Die Gruppenleiterinnen bereiteten die Kinder auf ihren großen Tag vor und übernahmen einen großen Anteil an der Organisation des Festgottesdienstes.

In der Dankandacht am späteren Nachmittag bedankten sich die Kinder und ihre Eltern für den schönen, unvergesslichen Tag. Er wird sicherlich für alle als besonderer Festtag in Erinnerung bleiben.

Folgende Kinder haben zum ersten Mal in ihrem Leben die Hostie, den Leib Christi empfangen: Mira Barth, Florian Behet, Lukas Bitterle, Emma Braun, Sophia Kleck, Emma Kowolik, Leona Kring, Chiara Latina, Valentin Maier, Zoé Meydanci, Alexander Müller, Tobias Münchow, Sina Rehm, Anton Rieger, Benno Schmid, Leni Walter, Tom Wanninger, Louis Wollmann, Mia Zorn.