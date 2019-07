Begegnungen im Bezirkspokal Donau ausgelost

Vor dem Staffeltag der Fußball-Kreisligen A1, B1 und B2 in Öpfingen sind die ersten Bezirkspokalspiele ausgelost worden. Steffen Lehmann, Fußball-Abteilungsleiter und Torhüter des Vorjahres-Pokalfinalisten SG Öpfingen, zog die Lose, assistiert von seinen Vereinskollegen Christian Grab (Jugendleiter) und Berthold Ströbele (Sportlicher Leiter) sowie von Pokalspielleiter Horst Braun und Staffelleiter Dietmar Traub. Der Bezirksligist Öpfingen hat in der ersten Runde ein Freilos und trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie Betzenweiler gegen Bad Buchau. Auch Titelverteidiger Rottenacker, nun in Spielgemeinschaft mit dem VfL Munderkingen (als SGM SW Rottenacker/Munderkingen oder kurz SW Donau I), greift in Runde eins noch nicht ins Geschehen ein. Insgesamt 18 Teams haben ein Freilos und somit stehen zum Pokalauftakt in der Gruppe Ehingen/Riedlingen folgende 14 Erstrundenspiele auf dem Programm: SG Öpfingen II – SF Kirchen, SV Betzenweiler – SV Bad Buchau, SV Oberdischingen – TSG Ehingen, SV Granheim – TSG Ehingen II, SpVgg Pflummern-Friedingen – TSV Rißtissen, FV Altheim II – FV Schelklingen-Hausen, SV Unlingen – TSV Riedlingen, SV Unterstadion – SV Dürmentingen, FC Schmiechtal – FV Altheim I, SF Bussen – FV Neufra I, SG Altheim II – SG Griesingen, KSC Ehingen – SGM SW Donau II, SC Lauterach – SG Ersingen, TSV Allmendingen – SG Dettingen.