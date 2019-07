Baubeginn verzögert sich – wann die Kreisstraße dann gesperrt ist

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße K 7359 zwischen Öpfingen und Pfraunstetten beginnen erst am 29. Juli, also eine Woche später als ursprünglich geplant. Die beauftragte Baufirma hatte wegen personalbedingter Engpässe den Beginn um eine Woche verschieben müssen, teilt das Landratsamt mit.

Die Arbeiten sollen aber, wie geplant, bis 2. August beendet sein. Die Kreisstraße wird während der Bauzeit ab der Jet-Tankstelle bis zur Einmündung der K 7358 Oberdischingen - Niederhofen gesperrt.

Während der Bauarbeiten werden die Rohre eines Bachdurchlaufs an der Kreisstraße komplett ausgetauscht. Bislang war nur ein Provisorium eingerichtet. Die beschilderte Umleitung läuft über die B 311 und die K 7412 nach Oberdischingen und die K 7358 nach Niederhofen und Pfraunstetten.