Bäckerei Heckenberger in Öpfingen schließt

Die Filiale der Bäckerei Heckenberger öffnet am heutigen Silvestertag letztmalig ihre Pforten. Nach gut 25 Jahren endet damit die Erfolgsgeschichte in den Räumlichkeiten der Metzgerei Weinbuch in Öpfingen. Das Bäckerehepaar Heckenberger hatte die Verkaufsfläche von einem anderen Bäcker übernommen, der rund zehn Jahre Brot und Brötchen an dem Standort verkauft hatte.

Mit einem etwas wehmütigen Augenzwinkern sagt Susanne Heckenberger im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung: „Der Storch flog wohl tief über Öpfingen in diesem Jahr“, denn allein sechs ihrer Stammkräfte seien so ausgefallen. Zudem komme der allgemeine Fachkräftemangel dazu. Qualifizierte Mitarbeiter seien momentan einfach rar. Die schnellste und für das Unternehmen sinnvollste Lösung sei deswegen die Schließung der Filiale in Öpfingen gewesen, auch wenn das Ehepaar gerne weiter für die Öpfinger da gewesen wäre. So hätten die Heckenbergers relativ abrupt die Entscheidung getroffen. Die Stammkunden in Öpfingen hätten sie so weit es ging schon vorher über die Schließung informiert.

Angestellte werden übernommen

Für die Angestellten aus der Öpfinger Zweigstelle bedeutet das aber nicht, dass sie sich nun eine neue Arbeit suchen müssen. „Wir nehmen alle Mädels mit nach Ehingen“, erklärt Susanne Heckenberger. Die Arbeit in der neuen großen Filiale im Ehinger Buckshöfle gehe nicht aus und gerade zwischen den Jahren sei der Laden sehr stark ausgelastet gewesen.

Versorgung gesichert, aber Nachfolger wird gesucht

Die Öpfinger werden bis auf weiteres ihr Brot und ihre Brötchen bei der Bäckerei Staib im Netto-Markt holen müssen. Allerdings werde für die Bäckereifläche im Stammhaus der Metzgerei Weinbuch in der Schulstraße 15 schon ein Nachfolger gesucht. Wann dies jedoch soweit ist, ist unklar. Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich über die Schließung betrübt, immerhin sei das Backwarenangebot neben den Metzgereiprodukten sehr wichtig und im Zentrum Öpfingens zwischen Rathaus und Schule lange Jahre ein Institution gewesen. Braun hofft, dass schnell Ersatz gefunden werden kann und die Nahversorgung der Gemeinde wieder gestärkt wird.