B311-Ampel soll Mitte November fertig sein

In der letzten Sitzung des Öpfinger Gemeinderats vor der anstehenden Sommerpause hat das Gremium noch einige wichtige Arbeiten in Auftrag gegeben. Mit dabei sind der Kreuzungsumbau an der B311 und die Sanierung der Linde an der Kirche. Ferner soll die neue Internetseite der Gemeinde ab dem heutigen Donnerstag, 21. Juli, online gehen.

Mit letzterem erfüllt Bürgermeister Andreas Braun ein weiteres seiner Wahlversprechen. Großformatige Bilder kennzeichnen diesen „Relaunch“ (Neustart). Die Seite passt sich künftig dem Endgerät an, hat Bürgermeister Andreas Braun angekündigt. Das bedeutet, dass die Seite, egal ob man sie auf dem Computerbildschirm oder dem Smartphone anschaut, immer optimal wiedergegeben wird. Es gibt Bildmodelle der vier Jahreszeiten und der Fasnet. Bürger können ab dem Neustart sämtliche Kontakte, aber auch Rathausformulare, direkt von dort herunterladen. Außerdem besteht die Möglichkeit, der Verwaltung direkt Mängel zu melden, und das Mitteilungsblatt lesen.

Noch 2016 soll es für Öpfingen auch die von Braun versprochene Fußgängerampel zur Überquerung der B 311 geben. Nachdem die Finanzierung mit Hilfe von Förder- und Eigenmitteln steht, vergab der Rat nun die Arbeiten. Für die Überquerung des Rad- und Fußwegs hat die Firma Hämmerle aus Oggelshausen mit 153000 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Die Maßnahme soll bis zum 15. November abgeschlossen sein. Sämtliche Leerrohre sollen mit dem Bau des Geh- und Radwegs gleich mit verlegt werden. Den Ausbau der sechs Ausweichbuchten auf der Kreisstraße nach Pfraunstetten übernimmt der Landkreis.

Die Linde westlich der Kirche ist mehr als 200 Jahre alt und in einem schlechten Zustand, das ergab der Bericht eines Sachverständigen, den Bürgermeister Andreas Braun bereits in einer der vergangenen Sitzungen zitiert hatte. Da der historische Baum aber dennoch gerettet werden könne entschied sich der Gemeinderat dazu auch hierfür Geld in die Hand zu nehmen. Die Krone wird gekürzt und eine neue Kronensicherung eingebaut. Das Angebot der Firma Zöllner als einzigem Bieter lag bei 2230 Euro. Das Grüngut soll der Bauhof mit Hilfe der Flüchtlinge entsorgen. Den Rückschnitt am Hang darunter wird die Gemeinde im Herbst vornehmen.

Stromvertrag läuft aus

Für die Zeit von 2017 bis 2019 muss sich Öpfingen einen neuen Stromanbieter suchen, der Vertrag mit der EnBW läuft aus, sie zieht sich aus dem Strom- und Gasvertrieb für Großkunden zurück. Der Stromvertrag beinhaltet 27 Abnahmestellen, das sind sämtliche kommunalen Einrichtungen, Abwasseranlagen, kommunale Gebäude, Straßenbeleuchtung und die Wasserversorgung. Der Verbrauch beträgt 540 000 Kilowattstunden, davon entfallen 42 Prozent auf die Kläranlage. Das günstigste Angebot für die Stromversorgung kommt von den Stadtwerken Ulm. 3,04 Cent soll die Kilowattstunde kosten. Das bedeutet für die Gemeinde eine Einsparung von 3500 Euro im Jahr.