Auftakt des Öpfinger Turniers mit einem Heimsieg

Mit vier Prüfungen ist das Springturnier der RSG Öpfingen am Donnerstag gestartet. Dabei gab es auch einen Sieg für den Veranstalter: Konstantin van Damme entschied eine Springpferdeprüfung der Klasse L auf Untouchable für sich. Darüber hinaus belegte van Damme auch in den Springpferdeprüfungen der Klasse A* und der Klasse A** vordere Plätze. Weitere gute Ergebnisse für die RSG Öpfingen gab es durch Josefin Füß und Bernadette Grünwald. Vom RFV Ehingen platzierte sich Marcel Braig in der Springpferdeprüfung Klasse L unter den besten drei, von den PSF Munderkingen kam Oliver Groll zweimal unter die besten sechs. Der RSG-Vorsitzende Franz Sattelberger zeigte sich zufrieden mit dem Auftakt des insgesamt dreitägigen Springturniers, das am Samstag, 12. Mai, mit vier weiteren Prüfungen fortgesetzt wird: ab 8 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse L, gefolgt von einer Springpferdeprüfung der Klasse M und einer Springprüfung der Klasse M*. Gegen 16 Uhr beginnt der Höhepunkt des Öpfinger Turniers, eine Springprüfung der Klasse S*. Zum Abschluss am Sonntag, 13. Mai, werden auf der Reitanlage im Aischpl fünf Prüfungen ausgetragen: eine Punktespringprüfung der Klasse A* ab 8 Uhr, eine Springprüfung Klasse A** ab 11 Uhr, ein Springreiterwettbewerb ab 14 Uhr, eine Punktespringprüfung Klasse L ab 14.30 Uhr und eine Springprüfung der Klasse M* ab 16.30 Uhr.

Ergebnisse Springturnier in Öpfingen, 1. Tag Springpferdeprüfung Klasse A*, 1. Abt.: 1. Constanze Pape, RV Jettingen, Kalou, 2. Alia Knack, RSZ Boll, Ivor Melloni, 3. Constanze Pape, RV Jettingen, Argentinas Action Day, 6. Josefin Füß, RSG Öpfingen, Louis. 2. Abt.: 1. Hartwig Bendel, RFV Bad Schussenried, Murcielago, 2. Benjamin Maier, RFV Riedlingen, Chepetto, 3. Marc Maier, RFV Riedlingen, Nescar, 4. Konstantin van Damme, RSG Öpfingen, Liberty Babe, 6. Bernadette Grünwald, RSG Öpfingen, Etana. Springpferdeprüfung, Klasse A**, 1. Abt.: 1. Hartwig Bendel, RFV Bad Schussenried, Cabacento, 2. Wolfgang Arnold, RFV Ehestetten, Bernstein, 3. Joana Waibel, RC Rißegg, Cavin Cool, 8. Josefin Füß, RSG Öpfingen, Louis. 2. Abt.: 1. Hartwig Bendel, RFV Bad Schussenried, Murcielago, 2. Wolfgang Arnold, RFV Ehestetten, Victoria, 3. Konstantin van Damme, RSG Öpfingen, Untouchable, und Benjamin Maier, RFV Riedlingen, Chepetto, 5. Oliver Groll, PSF Munderkingen, Caesar. Springpferdeprüfung, Klasse L, 1. Abt.: 1. Hartwig Bendel, RFV Bad Schussenried, Chasilvo, 2. Lara Geiselmann, RFV Illertissen, Sri Lanka, 3. Marcel Braig, RFV Ehingen, Anton, und Hartwig Bendel, Shakira. 2. Abt.: 1. Alina Hertwig, RV Meckenbeuren-Madenreute, Stay Cool, 2. Hartwig Bendel, Cabacento, 3. Alia Knack, RSZ Bad Boll, San Louis, 6. Oliver Groll, PSF Munderkingen, Caesar. Springpferdeprüfung, Klasse L: 1. Konstantin van Damme, RSG Öpfingen, Untouchable, 2. Hartwig Bendel, Shakira, RFV Bad Schussenried, und Alia Knack, RSZ Bad Boll, Clifton D'Argilla.