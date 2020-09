Abschluss nach sechs Wochen und 63 Spielen

In den vergangenen sechs Wochen sind die Tennis-Vereinsmeisterschaften des TC Öpfingen auf den Tennisplätzen der Tennisanlage in Öpfingen ausgetragen worden. Bei hochsommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende fanden die Endspiele statt.

Insgesamt 41 Mitglieder des TC Öpfingen nahmen an den Spielen teil und nach sechs Wochen und insgesamt 63 Spielen standen die Vereinsmeister im Damen-Einzel, Damen-Doppel sowie im Herren-Doppel fest. Das Endspiel im Herren-Einzel zwischen Charly Haas sowie Florian Schick muss aufgrund der im Urlaub befindlichen Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Im Damen-Einzel standen sich Silke Stiehle (Siegerin im Halfinale gegen Youngster Jasmin Feniuk) sowie Sandra Engel (Siegerin im Halbfinalspiel gegen Margot Köhler) gegenüber. Nach jeweils einem gewonnenen Satz und mit zum Teil unzähligen hart umkämpften Punkten ging es in den entscheidenden Match-Tiebreak. Silke Stiehle hatte zum Schluss die besseren Nerven und holte sich erneut den Titel nach einem Endergebnis Stand von 6:2, 4:6 und 13:11.

Im Anschluss an das Einzel fanden zur gleichen Zeit das Damen-Doppel sowie das Herren-Doppel statt. Bei den Damen standen sich Verena Pitzer/Jasmin Herre sowie Silke Stiehle/Sandra Engel gegenüber. Nachdem sich dieselbe Finalpaarung ein Jahr zuvor gegenübergestanden war und damals Stiehle/Engel siegreich waren, erkämpften sich diesmal Pitzer/Herre den Titel mit einem Zweisatz-Erfolg (6:2, 6:4).

Bei den Herren standen sich Titelverteidiger Felix und Holger Pfeifer sowie Wilfried und Ulrich Mall gegenüber. Nach klar gewonnenem ersten Satz von Mall/Mall mit 6:1 wendete sich das Blatt: Pfeifer/Pfeifer antworteten prompt und entschieden den zweiten Satz mit 6:1 für sich. Der entscheidende Match-Tiebreak verlief knapp und brachte schließlich dem Mall-Gespann den Titel. Im Anschluss an die Spiele fand die Siegerehrung statt. Sportvorstand Kathrin Watzl, die die Turnierorganisation übernommen hatte, war am Turniertag verhindert, und so übernahm der Vorsitzende Ulrich Engst und überreichte die Pokale an die Erst- und Zweitplatzierten. Zum Abschluss bedankte er sich für die zahlreiche Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften und hob die zum Teil sehr interessanten Spiele hervor.