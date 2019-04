21,1 Kilometer, pralle Sonne und nette Läufer

Gemeinsam mit 204 anderen Lauffans habe ich mich am Samstag auf den Weg gemacht, um beim Öpfinger Osterlauf die 21 Kilometer zu knacken. Für mich wurde die Halbmarathon-Strecke gegen Ende zu einem harten Kampf, den ich nur gewonnen habe, weil ich mich auf dem Weg zurück zum Startpunkt mit vielen netten Läufern zusammengetan habe.

Das war nicht mein Wetter. Ich weiß, beim und nach einem Wettkampf über das Wetter zu schimpfen, ist typisch, aber alles über 20 Grad macht mir zu schaffen und wenn dann noch die Sonne vom Himmel brennt, werden etwas mehr als 21 Kilometer für mich zu einer riesigen Herausforderung. Und nicht erst ab Kilometer 17 – meinem typischen Tiefpunkt – habe ich am Samstag übers Aufgeben nachgedacht.

Ich bin in diesem Jahr zum ersten Mal in Öpfingen mitgelaufen, der erste Halbmarathon nach vier Jahren Pause und der erste nach der Geburt meines kleinen Sohnes, der mich im Babyjogger bei unzähligen Trainingsläufen begleitet hat, aber nie länger als eine Stunde am Stück Lust hatte, angegurtet im Jogger zu sitzen.

Viel Beifall von den Zuschauern

Anders die Jungs eines laufenden Vaters, der mit seinem Babyjogger am Samstag unglaublich schnell rannte. Seine Söhne schauten sich die Route bei offenem Verdeck an, spielten oder feuerten ihren Papa an. Mehrmals kam mir das Gespann nach den Wendepunkten in Griesingen oder Rißtissen entgegen.

Vereinzelt hatten es sich Zuschauer entlang der Strecke in Liegestühlen bequem gemacht. Eine Gruppe hatte sogar mit Straßenkreiden motivierende Sprüche für einen der Läufer auf den Asphalt geschrieben. Beklatscht wurden aber alle, die an der kleinen Gruppe vorbeikamen.

Lange wehte uns allen nach dem ersten Wendepunkt und auch während der zweiten Schleife auf dem Weg von Griesingen nach Rißtissen am Samstag der Wind entgegen. Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob ich es besser finde, wenn mir die Sonne unbarmherzig auf den Scheitel brennt oder der Wind kraftraubend ins Gesicht bläst. Immerhin hat er etwas Abkühlung verschafft. Neue Kraft gab es dann wenigstens kurz vor dem nächsten Wendepunkt in Rißtissen: erst von drei Kindern, die alle Vorbeilaufenden fröhlich abklatschten und „schöne Ostern“ wünschten und dann von einer Rißtissenerin, die ein Schild „tap for power“ in die Höhe hielt. Eine weitere Familie in dem Ehinger Teilort hatte eine große Wanne mit Wasser an den Straßenrand gestellt, damit jeder Läufer sich kurz etwas abkühlen konnte.

„Ein tolles Event“

Bei Kilometer vier etwa bin ich am Samstag zum ersten Mal mit einem Mitstreiter ins Gespräch gekommen. Peter machte wie mir die Hitze zu schaffen, trotzdem wollten wir auf jeden Fall unter zwei Stunden ins Ziel kommen. An derselben Stelle (kurz vor Griesingen), allerdings zehn Kilometer später, ist ein Läufer neben mir einfach stehen geblieben. Ich habe versucht, ihn mitzuziehen. Wenn ich nicht aufgebe, dann du auch nicht, war mein Credo. Ungefähr bei Kilometer 17 habe ich ihn aus den Augen verloren und leider auch nachher im Ziel nicht mehr gesehen. Spätestens an dieser Stelle, bei Rißtissen, habe ich am Samstag nicht zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie doof man eigentlich sein kann, freiwillig mehr als 21 Kilometer am Stück zu laufen und mir geschworen, nie, nie, nie mehr über die doppelte Distanz nachzudenken. Bei Kilometer 19 zog dann eine Läuferin ganz in Rosa an mir vorbei. Sie hatte definitiv noch mehr Reserven als ich. Dass ich den letzten Kilometer tatsächlich durchgehalten habe und zum Schlussspurt ansetzte, ist neben einer Fünfkilometerläuferin am Straßenrand, die uns ins Ziel begleitet hat, auch einem Kollegen zu verdanken, den ich auf keinen Fall überholen lassen wollte. Er kam kurz nach mir ins Ziel. Mein Ehrgeiz hätte alles andere auch nicht zugelassen ...

Jetzt, mit ein paar Stunden Abstand zum Lauf, kann ich sagen: Es war ein tolles Event. Von vorn bis hinten super organisiert und es hat Spaß gemacht. Und ganz gegen meinen Schwur auf der Strecke werde ich wohl auch kommendes Jahr wieder am Start stehen.