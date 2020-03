1,3 Millionen Euro für die Kläranlage Öpfingen

Es ist eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten: Der Alb-Donau-Kreis erhält Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Wasserwirtschaft und Altlasten“. „Es ist spitze, dass sich unsere Anstrengungen gelohnt haben“, wird der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel in einer Pressemitteilung seines Büros zitiert.

Knapp 190 Millionen Euro werden in dieser Tranche für den Ausbau der Wasserversorgung, den Hochwasserschutz und in die Qualität der Gewässer und Böden vom Land zur Verfügung gestellt. Knapp drei Millionen Euro fließen davon in den Ausbau des Abwasserbereichs im Alb-Donau-Kreis. Folgende Projekte werden im Alb-Donau-Kreis gefördert:

Anschluss Altheim an die Kläranlage Ehingen (Ausleitung aus Wasserschutzgebiet und Stilllegung Kläranlage Altheim) mit 1,3 Millionen Euro.

Anschluss Treffensbuch an das Klärwerk Steinhäule in Ulm/Neu-Ulm (Stilllegung Kläranlage Treffensbuch) mit 121 000 Euro.

Nachrüstung der Regenwasserbehandlung in Hausen mit 433 000 Euro.

Kostenanteil der Gemeinde Öpfingen an der Erweiterung der Kläranlage Öpfingen mit 986 000 Euro.

Kostenanteil der Gemeinde Griesingen an der Erweiterung der Kläranlage Öpfingen mit 343 000 Euro.

„Insbesondere für die Gemeinden Öpfingen und Griesingen ist dies eine besonders gute Nachricht, denn die Erweiterung der Kläranlage stellt die beteiligten Gemeinden vor große finanzielle Herausforderungen, die für beide Gemeinden alleine nicht zu stemmen gewesen wären. Ich bin froh, dass sich unser gemeinsamer Einsatz nun ausgezahlt hat“, so Manuel Hagel in der Pressemitteilung.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Landtagsabgeordnete diesbezüglich ein gemeinsames Gespräch der Bürgermeister der Gemeinden Öpfingen und Griesingen, Andreas Braun und Oliver Klumpp, mit dem Regierungspräsidenten Klaus Tappeser in Tübingen arrangiert, um die derzeitige Situation der rund 40 Jahre alten und zwingend sanierungsbedürftigen Kläranlage aufzuzeigen. Tappeser zeigte sich von der Wichtigkeit des Neubaus überzeugt, verwies jedoch zugleich auf die auf Grund der zahlreichen Förderanträge beschränkt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Umso erfreulicher nun die Förderzusage für alle Beteiligten. „Eine großartige Nachricht für den Gewässer- und Umweltschutz und für die Gebührenzahler. Die Finanzierung für dieses zukunftsträchtige Großprojekt steht damit und ich freue mich nun auf die Umsetzung“, zitiert das Büro Hagel den Bürgermeister der Gemeinde Öpfingen, Andreas Braun. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Griesingen, Oliver Klumpp, habe sich erfreut gezeigt: „Für uns war die Frage, ob wir den Zuschuss erhalten, das größte Haushaltsrisiko in der aktuellen Finanzplanung. Die Förderung war Anfangs nicht sicher, um so mehr sind wir allen Beteiligten im Entscheidungsprozess äußerst dankbar.“