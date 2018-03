1000 Teilnehmer werden zum Öpfinger Osterlauf erwartet

In Öpfingen steht der Karsamstag seit Jahrzehnten im Zeichen des Laufens. Bereits zum 41. Mal wird 2018 der Öpfinger Osterlauf ausgetragen, der Jahr für Jahr viele Läufer anlockt. Mehr als 600 Sportler haben sich bereits angemeldet, weitere werden am Tag des Laufes noch hinzukommen. Die SG Öpfingen als Veranstalter rechnet in den unterschiedlichen Wettbewerben wieder mit insgesamt rund 1000 Teilnehmern.

„Im vergangenen Jahr hatten wir um die 1000 Teilnehmer und dieses Ziel streben wir auch diesmal wieder an“, sagt Armin Blakowski vom Osterlauf-Organisationsteam. Dabei spielt der Termin keine Rolle, Ostern liegt 2018 ja früher als im Jahr zuvor, als die Veranstaltung Mitte April stattfand. Der Lauf in Öpfingen hat sein Stammpublikum – darunter viele Teilnehmer, die auf der vermessenen und damit bestenlistenfähigen Halbmarathon- und Zehn-Kilometerstrecke ihre Zeit im Auge haben und ihre Leistung über die Jahre gern vergleichen.

Der weit überwiegende Teil der Starter kommt aus der Region aus einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern, doch seien in der Vergangenheit auch schon mal auswärtige Läufer aus anderen Gebieten Deutschlands dabei gewesen, die auf der Durchreise sind und einen Zwischenstopp mit der Teilnahme am Osterlauf verbunden hätten, sagt Blakowski. „So etwas hört man immer wieder.“

Unveränderte Strecke

Die Laufstrecke mit Wendepunkten in Griesingen und Rißtissen ist unverändert gegenüber den vergangenen Jahren (Blakowski: „Sie ist auch vermessen, deshalb kann man sie nicht immer wieder verändern“), mit Start und Ziel im Öpfinger Stadion. „Seit der Umstellung auf Transpondermessung können wir die Läufer ziemlich zeitgleich auf die Strecke schicken und man trifft sich immer wieder“, so Blakowski. Durch die Wendepunkte treffen sich die Sportler unterwegs, „die Strecke ist nicht so leer“. Viele Teilnehmer würden das schätzen.

Nicht angetastet wurden auch die Wettkämpfe: So gibt es weiterhin einen Halbmarathon, einen Zehn-Kilometer-Straßenlauf und einen Freizeitlauf über 5,25 Kilometer für alle Läufer sowie einen Junior-Cup über 1500 Meter für Nachwuchssportler der Jahrgänge 2003 bis 2010 und einen Bambini-Lauf für Kinder der Jahrgänge 2012 und älter. Die Jüngsten laufen zusammen mit dem Osterhasen eine dreiviertel Runde im Stadion, angefeuert von ihren Eltern. „Auch die Eltern sind da begeistert dabei“, sagt Blakowski.

Teil des Programms ist in diesem Jahr auch ein Lauf über 9,2 Kilometer für Nordic Walker oder Walker, der 2017 Premiere hatte. Dieser Wettbewerb sei vor einem Jahr gut angenommen worden, sagt Blakowski, der auch für die zweite Auflage auf eine rege Beteiligung hofft. Mehrere Dutzend Anmeldungen waren bis Mittwoch für diesen Lauf eingegangen.

Im Vorfeld zeichnet sich das größte Feld im Zehn-Kilometer-Lauf ab, mehr als 220 Voranmeldungen waren bis wenige Stunden vor Meldeschluss am Mittwochabend eingegangen; mehr als 180 waren es für den Halbmarathon. Aber das kann sich noch kurzfristig ändern, denn Nachmeldungen sind für alle Wettbewerbe am Karsamstag bis kurz vor dem jeweiligen Start möglich. Welcher Wettbewerb am zugkräftigsten ist, lässt sich immer schwer voraussagen. „Das wechselt, mal ist es der Halbmarathon, mal der Zehn-Kilometer-Lauf“, sagt Blakowski. „Je nachdem, wie gut vorbereitet die Leute sind und wie Ostern liegt.“ Dass Ostern diesmal früh ist, spricht wohl eher für den kürzeren dieser beiden Läufe.

Bis zu 150 Helfer im Einsatz

Für die SG Öpfingen selbst ist der Osterlauf organisatorisch ein Kraftakt, der viele Helfer erfordert. Unterstützt wird die Sportgemeinschaft am Veranstaltungstag von anderen Vereinen, vom Roten Kreuz und der Feuerwehr, denn die Strecke muss gesichert werden. Insgesamt seien rund 100 bis 150 Leute im Einsatz, sagt Blakowski. Ein Großereignis mit großem Zuspruch erfordert nun mal viele freiwillige Helfer.