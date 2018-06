100 Jahre Gapp und Geschehen in Öpfingen

Für seine heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen ist Werner Kreitmeier vom Museumsverein Oberdischingen bekannt. Seit Dienstag reiht sich ein weiteres Werk darin ein, das vor allem die Familien- und Firmenchronik des Unternehmens Gapp in Öpfingen thematisiert. Doch nicht nur die Entwicklung des Unternehmens, das seit dem vergangenen September seit 100 Jahren besteht, auch das Geschehen der Gemeinde Öpfingen werde im Buch thematisiert, wie Kreitmeier bei der offiziellen Übergabe des Buches an Dominik Maier und Mutter Lydia Maier, geborene Gapp, betonte. „Dominik Maier wollte von Anfang an keine reine Firmenchronik. Seine Idee war, geschichtliche Aspekte aufzunehmen und so wurde aus der Chronik immer mehr ein kleines Geschichtsbuch“, erzählte der Autor, der während des Projekts von Professor Rudolf Sautter unterstützt wurde.

Die Vorliebe zu Geschichtlichem habe Dominik Maier schon von klein auf gehegt. Mit dem Buch wolle er nun auch einen Beitrag für die Gemeinde leisten. „Schon die Geschichten von meinem Großvater haben mich früher immer gefesselt. Und die Geschichte von Öpfingen liegt mir am Herzen. Als ich Werner Kreitmeier dann 2011 bei der Buchvorstellung seiner Chronik über die Feuerwehr sah, wusste ich, dass er einmal der richtige Partner für eine Chronik zum Firmenjubiläum sein wird“, schildert Maier die Entstehung des Projekts.

Pünktlich zur Jubiläumsfeier konnte das Buchprojekt zwar dann doch nicht fertig gestellt werden, die Freude über das jetzt vorliegende Ergebnis ist vor allem bei der Familie um Dominik Maier umso größer. „Es war schön zu sehen, wie das Buch gewachsen ist und zu dem anfänglichen Gerüst immer mehr dazu kam, und ohne die beiden wäre so etwas nicht möglich gewesen“, so Maier, der das Unternehmen nun in vierter Generation gemeinsam mit Vater Walter Maier führt. Auch seine Mutter Lydia Maier nahm das fertige Werk gerne entgegen. „Ich war richtig gerührt, als ich es gelesen hatte“, sagte sie.

Erlös geht an Kindergarten

Für zehn Euro, die ausschließlich dem Kindergarten in Öpfingen zugute kommen, ist das kleine, 160 Seiten dicke Geschichtsbuch rund um die Firmenchronik ab sofort in der Raiffeisenbank erhältlich. „Mit dem Buch entstand ein Werk, das in dieser Form für eine Firmenchronik schon als außergewöhnlich bezeichnet werden kann“, ist Kreitmeier überzeugt.