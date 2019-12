Öpfinger Waldweihnacht versprüht besonderes Flair

Mitten im Öpfinger Wald, wo an normalen Samstagabenden nur Fuchs und Reh ruhen, hat am Samstag die traditionelle Öpfinger Waldweihnacht stattgefunden. Die „einzigartige Atmosphäre“, von der Franziska Zoller und Wolfgang Reitmayer erzählten, bekamen die Besucher schon beim Fußweg in den Wald zu spüren.

Mit Schwedenfackeln war der dunkle Waldweg beleuchtet und führte die Besucher zu einer kleinen Lichtung mitten im Öpfinger Wald. An kleinen Ständen aus Holz gab es herzhafte sowie süße Leckereien und natürlich sowohl Glühwein als auch Kinderpunsch – und alles auf Spendenbasis. „Das kommt bei den Leuten gut an“, so der Abteilungsleiter der SG Öpfingen, Abteilung Ski und Snowboard, Julian Mall. In einer kleinen Begrüßungsrede bedankte er sich bei allen Helfenden und lobte den Förderverein, welcher der Organisator der ganzen Waldweihnacht war. Die meisten Besucher kamen zu Fuß zur Waldweihnacht – oder auch zu Pferd, wie eine Gruppe Reiter aus Pfraunstetten. „Jedes Jahr sind wir hier herzlich willkommen und die Besucher haben auch ihre Freude an unseren Pferden“, sagte Stallbesitzer Wolfgang Wall.

Nicht nur die kleinen Besucher hatten Spaß, indem sie mit Stöcken aus dem Wald spielten oder Kinderpunsch aus mitgebrachten Tassen schlürften. Auch viele Großeltern kommen gerne und leben diese alljährliche Tradition. Wie Wiebke Trowitzsch: „Da geht man einfach hin.“ Am Stand zwischen den Waffeln und Saitenwürsten bestrich Brigitte Eisenlauer, wie jedes Jahr, kräftig Bauernbrote mit Schmalz oder „Hutzlabrote“ mit Butter. Für musikalische Umrahmung sorgte ein Blasorchester. Die Musikanten stachen durch ihre blinkenden Weihnachtsmützen aus der Dunkelheit heraus und rundeten die weihnachtliche Stimmung ab,