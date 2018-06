Öpfinger Ski- und Snowboardschule schließt Kurssaison ab

Die Abteilung Ski und Snowboard der SG Öpfingen hat am Wochenende eine erfolgreiche Kurssaison beendet. Die vier Ausfahrten fanden an drei Januarwochenenden im Skigebiet Oberjoch statt. In diesem Jahr konnten die Kurse bei gutem Wetter und überwiegend strahlender Sonne abgehalten werden. Die erfreulichen Schneebedingungen im Allgäu sorgten bei den 90 Teilnehmern und 15 Lehrkräften für gute Laune und tolle Fortschritte in der Technik des alpinen Skifahrens. Dank der Ski- und Snowboardlehrer sowie der großen Anzahl an freiwilligen Helfern, waren die Kinder als auch die Erwachsenen stets betreut und konnten entsprechend ihres Könnens spielerisch sowie strukturiert ausgebildet werden. Traditionell wurden die Kurstage mit einem Rennen abgeschlossen, in dem die Teilnehmer ihr neu erlerntes Können unter Beweis stellen konnten. Die Siegerehrung war der Höhepunkt des gemeinsamen Abschlussabends in der Mehrzweckhalle in Öpfingen am vergangenen Wochenende. Dort informierte die SG, dass es für die Jugendausfahrt am 24. und 25. Februar derzeit nur noch wenige Plätze gibt. Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter www.sg-oepfingen.de. Foto: SG Öpfingen