Öpfinger Schule wird saniert

Einstimmig hat der Öpfinger Gemeinderat am Dienstagabend der Sanierung der Grundschule Öpfingen zugestimmt. Die Gemeinde wird rund 300 000 Euro in die Hand nehmen, um beispielsweise die Sanitärräume der Schule grundlegend zu sanieren.

„Wir wollen unsere Grundschule auf Vordermann bringen“, betonte Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun bei der Sitzung, in der Architekt Herbert Schulz die nötigen Arbeiten in seiner Planung den Gemeinderäten präsentierte. Dass eine Sanierung der Schule in bestimmten Bereichen notwendig ist, verdeutlichte Bürgermeister Andreas Braun, als er ein wenig in die Geschichte des Gebäudes eintauchte. So wurde die Grundschule Öpfingen mit Turnhalle von 1972 bis 1973 gebaut und 1979 durch zwei weitere Klassenzimmer und einen Mehrzweckraum erweitert. In den Jahren 1997 bis 1999 wurde die bisherige Turnhalle durch einen Anbau einer unterkellerten Bühne und entsprechender Nebenräume erweitert.

„Die Sanitäranlagen sind inzwischen 45 Jahre alt und in einem entsprechenden Zustand“, erläuterte Braun seinen Räten. Deswegen ist die grundlegende Sanierung aller drei Sanitäranlagen mit Einbau einer behindertengerechten Toilette notwendig. „Was wir allerdings von den bisherigen Sanitäranlagen erhalten können, werden wir auch erhalten“, machte Schulz in der Sitzung deutlich und verwies darauf, dass viele Dinge noch gebraucht werden können. Auch energetisch will die Gemeinde Öpfingen an der Schule Hand anlegen, Architekt Schulz zeigte den Räten neue, energiearme Beleuchtungsarten.

Zwar will die Öpfinger Verwaltung auch den Werkraum auf Vordermann bringen, hierfür fehle laut Bürgermeister Andreas Braun allerdings noch ein Zuschuss. Für die anderen Sanierungen erhält Öpfingen 102 000 Euro aus Bundesmitteln, für den Werkraum will Bürgermeister Braun einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock beantragen. Diese Antragsstellung muss bis Ende Januar 2019 erfolgen, mit einer Entscheidung sei laut Braun im Juni zu rechnen. „Erst nach dieser Entscheidung über den Ausgleichsstockzuschuss soll über die Einrichtung des Werkraums sowie der Vergrößerung der Fenster beraten werden“, so Braun.

Die Sanierung soll indes in drei Etappen erfolgen, wie Architekt Schulz deutlich machte. „Wir werden versuchen, die Sanierung in den Osterferien, den Pfingstferien und den Sommerferien zu machen. Das ist auch mit der Schulleitung so abgesprochen“, erklärt Architekt Schulz.