Öpfinger Reiterin mit Sieg im Großen Preis

Beim Großen Preis von Rot am See hat es kein Vorbeikommen an der Öpfinger Reiterin Gina Sophia Giordani gegeben. Im Sattel von Cathmore du Vlist überquerte sie als Schnellste die Ziellinie. Das Paar hatte ebenfalls die Nase vorn in einer Springprüfung der Klasse M, der fünfte Platz erritt sich Giordani mit Be Happy Liberte.

In einer Springpferdeprüfung der Klasse L hatte Gina Sophia Giordani drei Pferde am Start: Mit Como von Worrenberg sicherte sich die Reiterin der RSG Öpfingen den Sieg, knapp dahinter folgte Platz zwei mit Quinea, Platz vier gab es mit Honey Pie. In einer Springpferdeprüfung der Klasse M mussten Gina Sophia Giordani und Honey Pie nur einem Paar den Vortritt lassen, mit Como von Worrenberg belegt sie Rang vier. Mit diesen zwei Platzierungen war die Qualifikation zum Bundeschampionat gesichert.

Bei dem Turnier in Niederstotzingen war die RSG Öpfingen mit zwei Reitern vertreten: Sophia Keller und Ciarada mussten sich in einer Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen knapp geschlagen geben, sie landeten auf dem zweiten Rang. In einer Stilspringprüfung der Klasse A* platzierte sich Stefanie Mast mit Cassito auf dem achten Rang platzieren.

In Ehingen belegte Carolin Betz auf Arpeggio´s Artax in einer Stilspringprüfung der Klasse A* den dritten Platz. Das Paar Stefanie Mast und Cassito belegte in dieser Prüfung Rang sieben. Auch in einer Springprüfung der Klasse A* behauptete sich Carolin Betz mit Arpeggios´s Artax auf Rang drei. Platz sieben ging in dieser Prüfung an Stefanie Mast und Cassito. Die Punktespringprüfung der Klasse L entschied Jannik Kästle auf Cinaback für sich, mit Santa Eldorada ritt er auf Platz drei. In der abschließenden Springprüfung der Klasse M konnte er sich mit Cinaback Platz sechs sichern.

In Österreich am Start

Einige Öpfinger Reiter hatten sich Ende Juli auf den Weg nach Ranshofen in Österreich gemacht. Josefin Füß überzeugte mit Kate in zwei Jungpferdespringprüfungen und gewann beide Prüfungen souverän. In Einlaufspringprüfungen mit verschiedenen Hindernishöhen, bei denen jeder Nullfehlerritt der Sieg bedeutete, feierte Inka Ströbele auf Lovely Miss Lillee insgesamt vier Siege.

Ihre Teamkollegin Maxime Füß machte es ihr nach und gewann alle Einlaufprüfungen mit Lucky Lou und Clinturo. Neben dieser Art von Prüfungen gibt es in Österreich die Standardspringprüfungen mit verschiedenen Hindernishöhen. Dabei gelang Maxime Füß wiederum ein Sieg sowie ein vierter Platz auf Lucky Lou. Sophia Keller steuerte gekonnt ihr Pferd Ciarada in dieser Art der Springprüfung auf Platz zwei und drei. In der nächsthöheren Kategorie gelang den beiden die Plätze drei und fünf.

In weiteren Standardspringprüfungen behauptete sich Gina Sophia Giordani. Auf dem Pferd Valerie holte sie drei Siege. Mit Clinturo ließ sie in einer Standardspringprüfung die Konkurrenz hinter sich und siegte. Mit diesem Pferd sicherte sie sich in zwei weiteren Springen die Plätze zwei und drei. Im Sattel von Honey Pie platzierte sich Giordani in zwei Standardspringprüfungen auf den Rängen zwei und acht. Der krönende Abschluss des Turnierwochenendes war der Sieg im Großen Preis mit Stechen von Gina Sophia Giordani und Cathmore du Vlist. Mit ihrem zweiten Pferd Be Happy belegte sie Rang sechs.