Öpfinger Reiter schließen Freiluftsaison erfolgreich ab

Bei den letzten Turnieren, die in diesem Jahr im Freiland abgehalten worden sind, haben die Reiter der RSG Öpfingen nochmals viele Siege und Platzierungen erreicht.

In Biberach startete Jannik Kästle mit seinem Pferd Lennox in einer Springprüfung der Klasse L und sicherte sich den dritten Platz. Mit Santa Eldorada kam er in einer Springpferdeprüfung der Klasse L auf Rang acht. Johanna Häge platzierte sich mit Calido’s Boy in einer Punktespringprüfung der Klasse L auf dem achten Platz.

Beim Turnier in Heuchlingen zeigten Sophia Keller und ihr Pferd Ciarada, in welch guter Form sie in dieser Saison sind. In einer Springprüfung der Klasse A** landeten sie auf dem dritten Platz. Durch eine blitzschnelle und fehlerfreie Runde in einer Punktespringprüfung der Klasse L ließ das Paar die Konkurrenz hinter sich und siegte.

Beachtlicher Erfolg für Kästle

Einen beachtlichen Erfolg feierte Jannik Kästle in Tettnang. Auf seinem Pferd Cinaback wurde er in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* Vierter. Mit Cinaback und Santa Eldorada ging er in einer Springpferdeprüfung der Klasse L an den Start, in der er mit beiden Pferden Rang fünf belegte.

In Rot an der Rot gab es einen Doppelsieg für Jannik Kästle: Die Springprüfung der Klasse L gewann er überlegen mit Lennox und auf Platz zwei rangierte er mit Nabuco. Knapp geschlagen musste er sich in einer Punktespringprüfung der Klasse A** mit Lennox geben, das Paar belegte Rang zwei. In der gleichen Prüfung wurde Kästle mit Santa Eldorada Neunter. Ein weiterer Erfolg verbuchte er mit Cinaback in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** mit Platz fünf.

Nina Ganzenmüller erreichte Platzierungen im italienischen Busto Arsizio. In der CSI* Tour belegte die RSG-Reiterin auf Cado Rang sechs und mit ihrem zweiten Pferd La Vita Rang acht. Mit beiden Pferden sicherte sie sich in einer weiteren Prüfung jeweils den zweiten Platz.

Das Turnier in Ulm-Böfingen ließ sich von Öpfinger Seite gut sehen. Als Siegerin standen Sophia Keller und Ciarada in einer Stilspringprüfung der Klasse A** fest. In einer weiteren Springprüfung der Klasse A** belegte das Paar Rang vier. Platz sieben belegten die beiden in einer Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen. Hier siegte Jannik Kästle auf Lennox, und mit Santa Eldorada wurde er Sechster. Eine Springprüfung der Klasse L schlossen Kästle und Nabuco mit einem souveränen dritten Platz ab, in einer Punktespringprüfung der Klasse L musste das Paar nur einem Reiter den Vortritt lassen, sie belegten Platz zwei. Michael Füß hatte seine Nachwuchspferde am Start. Mit Cor de la tot und Toulano platzierte er sich in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** auf dem zweiten und fünften Platz. Jannik Kästle wurde in dieser Prüfung mit Cinaback Dritter.

Eine Springprüfung der Klasse L entschied Füß mit Untouchable für sich, Kästle kam mit Cinaback auf Platz vier. Die gute Form des Paares Michael Füß und Untouchable bestätigten sie in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* mit einem weiteren Sieg. Zum Abschluss gab es eine sehr gute Platzierung mit Clinturo in einer Springprüfung der Klasse M*.