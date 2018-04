Öpfinger Rat stimmt für die Vergabe des Breitbandausbaus

Der gemeinsame Breitbandausbau der Gemeinden Oberdischingen, Öpfingen und Gamerschwang ist auf einem guten Weg. Die zweite Ausschreibung des Projekts hat ein annehmbares Submissionsergebnis erzielt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Nun hat auch Öpfingen der Vergabe und den den Mehrkosten zugestimmt. Die Entscheidung der Stadt Ehingen für den Teilort Gamerschwang steht noch aus. Sie soll voraussichtlich kommende Woche, am 26. April, getroffen werden.

Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zufrieden. Das Angebot der Bietergemeinschaft Rober Bau und Erdkraft fand auch in Öpfingen, wie Tags zuvor in Oberdischingen, die Zustimmung der Ratsmitglieder und der Verwaltung. „Wir sind verhältnismäßig günstig weggekommen. Wenn man die vier eingereichten Angebote vergleicht, sieht man, wie sich der Markt entwickelt“, kommentierte Braun die Submission, in der Preisunterschiede bis zu 30 Prozent zu Tage traten.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Arbeiten auf Öpfinger Gemarkung kosten rund 522 000 Euro. Die Gemeinde erhält für den Ausbau bisher Fördergelder in Höhe von rund 321 000 Euro. Da noch ein Förderantrag beim Ausgleichstock gestellt ist, lässt sich der Öpfinger Eigenanteil noch nicht genau beziffern. „Wir hoffen natürlich, dass wir noch zusätzliche Finanzmittel bekommen“, sagte Braun. Sollte Ehingen in der kommenden Woche ebenfalls seine Zustimmung geben, würden mit den Unternehmen Gespräche über den Baubeginn und weitere Details geführt. Laut Ausschreibung muss das Projekt bis 31. Juli kommenden Jahres fertiggestellt sein.