Öpfinger Nachwuchskünstler mit erster eigener Ausstellung

Popart-Portraits und abstrakte, bildliche Wiedergaben von Musik zaubert der 35-jährige Öpfinger Nachwuchskünstler Manuel Rapp auf die Leinwand. Seine erste eigene Ausstellung wird aktuell im Rathaus der Gemeinde gezeigt. Für Rapp ist es der Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit, die der hauptberufliche Bürokaufmann gerne ausbauen würde.

Pinsel oder Stift habe er schon als kleines Kind gerne und beinahe täglich in der Hand gehabt. Mit den Jahren habe er dann aber auch andere Interessen entwickelt und das Malen sei etwas in den Hintergrund getreten. „Irgendwann bin ich dann mal abends in meiner Wohnung gesessen, habe auf die weißen Wände geschaut und dachte: Ein paar Bilder wären eigentlich nicht schlecht“, sagt Rapp, der mit einem Schmunzeln hinzufügt, dass ihm dann wieder eingefallen sei, dass er ja selbst ein wenig eine künstlerische Ader habe. Er wollte kein Motiv, „das man nach zwei Wochen nicht mehr anschauen kann“. So begann er in den heimischen vier Wänden erneut, diesmal mit Acryl auf Leinwand, künstlerisch zu arbeiten.

Freunde reagieren positiv

„Wenn ich von meinen Bildern etwas in Facebook gezeigt habe, haben mir meine Freunde viel positive Resonanz gegeben und gesagt: Mach doch einmal eine Ausstellung“, erzählt Rapp. Daraufhin habe er sich bei verschiedenen Institutionen beworben und das Öpfinger Rathaus habe sich als erstes wieder gemeldet. Worauf Manuel Rapp stolz seiner Heimatgemeinde den Zuschlag für seine erste Ausstellung erteilte. Welche Gemälde er in das Rathaus gehängt hat, kam ganz spontan.

Seine zwei ersten Stücke hat er als Geschenk für Freunde gemacht. Damals habe er noch sehr impulsiv gemalt und zwei Bilder in zwei Stunden geschafft. „Jetzt werden die Werke umfangreicher und intensiver, da dauert das natürlich länger, einen Tag hänge ich auf jeden Fall hin, manchmal auch zwei.“ Die Arbeiten entstehen weiterhin bei ihm zuhause. Pop-Art-Portraits von bekannten Persönlichkeiten und Musikern reizen ihn dabei. Sein erstes „Modell“ war die Kampfkunstlegende Bruce Lee. Auf solche bekannteren Charaktere möchte er sich in naher Zukunft konzentrieren, er habe schon einiges an Ideen dafür.

Der „Flow“ muss passen

Seine Inspiration zieht Manuel Rapp mit aus der Musik, die er beim Malen hört. „Wenn ich jetzt irgendwelche Personen in Pop-Art mache, muss der Flow passen. Ich kann kein Marilyn Manson Portrait mit Tupac im Ohr machen.“ Zusätzlich zu den Portraits hat Manuel Rapp mit abstrakten Gemälden angefangen, bei denen er sich nur von der Musik leiten lässt. Viele seiner Bilder tragen daher auch Songtitel als Namen. Es gibt manche Motive, bei denen er eine grobe Grundidee habe, oft lasse er sich ganz von der Musik leiten, das Bild entstehe dann von ganz alleine vor seinem geistigen Auge. „Das ist das schöne am Abstrakten, da bin ich völlig frei und schaue einfach zu, was passiert.“ Die Nachbarn von Mauel Rapp müssen sich übrigens keine Sorgen machen, dass sie mitten in der Nacht oder am Wochenende von lauter Musik aus dem Schlaf gerissen werden. „Ich habe gute schnurlose Funkkopfhörer. Ich will ja Kunst machen und nicht, dass die ganze Bude dröhnt.“

Reaktion von Außenstehenden

Manuel Rapps Kunstwerke entstehen im Urlaub und an Wochenenden, „wenn ich eben Zeit habe“. Kleine Dinge bereitet er auch mal unter der Woche am Abend vor, wenn er ein größeres Projekt fertigstellen will. „Wenn ich etwas anfange, möchte ich dran bleiben und weiterkommen“, sagt Rapp, der sich irgendwann vorstellen kann, das Hobby zum Beruf zu machen. Ein paar Auftragsarbeiten für seinen Freundeskreis hat er schon gemacht. Mit der Ausstellung im Öpfinger Rathaus wolle er jetzt vor allem sehen, wie Außenstehende auf seine Kunst reagieren, er befinde sich in einer Art Findungsphase. Sollte er keinen finanziellen Erfolg haben, werde er trotzdem weiter malen. „Es macht nach wie vor Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Es ist ein wenig so, als ob ich eine verflossene Liebe wiedergefunden habe, resümiert der Künstler. Weitere Ausstellungen hat der Öpfinger Künstler aber schon ins Auge gefasst. „Ich möchte mein Repertoire noch ein wenig aufstocken, bevor ich mich beispielsweise bei der Sparkasse oder der Raiffeisenbank bewerbe.“ Bis dahin möchte Manuel Rapp weitere kleinere Angebote für seine Ausstellungen nutzen. Aktuell arbeitet er an einem größeren Format für sich selbst. „Wer an einer Ausstellung Interesse hat, kann sich meine Bilder bei Facebook unter ,Manuspaintings’ anschauen.“