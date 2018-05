Öpfinger Musikschüler zeigen ihr Können

Eine vollbesetzte Aula, viele aufgeregte Kinder und Eltern haben am vergangenen Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Aula der Öpfinger Grundschule gespannt auf ihren großen Auftritt gewartet. Die Matinee der Jugendmusikschule Öpfingen unter der Leitung des Vorsitzenden Benjamin Schädle war auch in diesem Jahr für die zahlreichen Kinder und die vielen Musiklehrer ein großer Erfolg.

Von insgesamt 75 Kindern, die in der Musikschule singen oder ein Instrument spielen, zeigten 50 Kinder am Sonntag ihr Können und vor allem ihre Freude am Musizieren. Mit „Liebe Leute, wir spielen wieder heute“, ein Stück mit Trommel, Rassel, Triangel und einem „Rosentanz“, eröffneten die Kleinsten der Musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Nelli Lutz die Matinee. Dabei hatten sie sichtlich viel Spaß. Weiter ging das Programm von den Kleinsten mit den Großen und einer abwechslungsreichen Musikauswahl. So war in dem Programm von Kinderliedern über Volksmusik und Klassik bis hin zu Rock und Pop alles dabei. So spielten zum Beispiel Hannah Engst und Stella Koch „What a wonderful world“ von B. Campbell oder „Perfect“ von Ed Sheeran vogetragen von Juliana Gerdes, Leonie Sailer, Johanna Metsch, Hannah Engst und Stella Koch.

Und auch der Kinderchor unter der Leitung von Silvija Mester begeisterte mit seinen Stücken wie „Die Blumen tanzen Rock’n’Roll“ die Zuschauer der Matinee. Die Musikschüler trugen ihr Können auf der Gitarre, Blockflöte, Geige oder am Klavier vor.

Unterrichtet wurden die Kinder an der Gitarre vom Vorsitzenden Benjamin Schädle, am Klavier von Marija Fogel, auf dem Akkordeon von Thomas Svechla, auf der Geige von Rudolf Strele und auf der Flöte von Michaela Köck. Mit ihrem großen Engagement gestalten sie gemeinsam mit einigen Eltern einen wiederholt tollen Vormittag mit unvergesslichen Auftritten.