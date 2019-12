Öpfinger Musiker beweisen ihre Spielklasse

„Das Beste der Musik steht nicht in den Noten“ – mit diesem Zitat von Gustav Mahler hat der Vorsitzende Heiko Dolpp die Besucher des 45. Weihnachtskonzerts des Musikvereins Öpfingen begrüßt. „Die drei Dirigenten des Konzertabends versuchten ihr Bestmögliches zu geben und auch mal zwischen den Notenzeilen zu lesen“, so Dolpp. Die festlich dekorierte Halle mit dem Weihnachtsbaum wurde an diesem Stephanstag von etlichen Konzertbegeisterten besucht.

Mit dem Stück „Checkpoint“ eröffneten die MVÖ-Smarties das Konzert. In einfarbig bunten Oberteilen wurden die Schützlinge von Julia Schaible ihrem Namen mehr als gerecht. Beim Trompetensolo zeigte Philipp Keller sein Können an dem Blechblasinstrument. Bereits zum zweiten Mail dirigierte Schaible das Öpfinger Vororchester und half auch als Oboistin bei der aktiven Kapelle aus. Mit der Zugabe „Shut up and dance“, einem fetzigen Popsong, verabschiedeten sich die Jüngsten auch schon wieder.

Die Bühne übernahmen nun die Jugendlichen aus Oberdischingen und Öpfingen, die Gemeinschaftsjugendkapelle unter der Leitung von Lukas Andelfinger präsentierte ein Probenergebnis, das sich hören lassen konnte. Die Geschichte von Ötzi wurde musikalisch dargestellt in dem Stück „Man in the ice“ von Otto Schwarz. Eine wunderbare Abwechslung zwischen ruhigen und aufgeregten Passagen wurde herausgearbeitet sowie die Dynamikunterschiede toll umgesetzt. Beim zweiten Stück, „Moment for Morricone“, kam Andelfinger mit Cowboy-Hut auf die Bühne. Der Wilde Westen und die bekannte Mundharmonika-Melodie („Spiel mir das Lied vom Tod“) kamen auch musikalisch bei den Zuhörern an. Bei so einer guten Leistung für ein Jugendorchester war eine Zugabe selbstverständlich. Mit „My Dream“, einer Blasmusik-Pop-Ballade für Solo-Flügelhorn, erwies sich die 15-jährige Leonie Seiz als Musikerin mit viel Potenzial.

Die aktiven Musiker unter dem Dirigat von Helmut Kassner begannen mit der Ouvertüre „Nabucco“, deren Mittelteil der bekannte Sklavenchor bildet. Beim nächsten Stück glänzten die beiden „böhmischen Liebhaber“ Christoph Böllinger an der Trompete und Lukas Andelfinger an der Posaune. Das Solostück „Bohemian Lovers“ bot den beiden Musikern eine geeignete Bühne, um ihr Talent am jeweiligen Instrument zu zeigen. Die beiden überraschten das Publikum, indem sie von hinten durch den Mittelgang spielend hereinkamen.

Solisten zeigen ihr Können

Gleich vier Solisten zeigten im letzten Stück vor der Pause ihr Können: Nina Krenzer am Altsaxofon, Sophia Keller an der Querflöte, Julia Schaible an der Oboe und Jonas Renz am Eufonium. „Pilatus: Mountain of Dragons“ erzählt die Geschichte um den erbitterten Kampf mit einem Drachen, bei dem nur ein Abenteurer überlebt und vom mitfühlenden Drachen Gnade erhält.

Anschließend nahm Wolfgang Seiz die Ehrungen vor. Nicht nur als aktiver Öpfinger Musiker, sondern auch als Vertreter des Blasmusik-Kreisverbandes Ulm-Alb-Donau ehrte er vier Musiker für ihre aktive Tätigkeit im Musikverein. „Was wäre unsere Gesellschaft ohne Musik?“, fragte Seiz in seiner Ansprache, in der er die Diversität der Musik aufzeigte und so manchem damit die Augen öffnete. Geehrt wurden: Thomas Köble (Schlagzeug) mit der Ehrennadel in Gold und gerahmter Urkunde für 30 Jahre aktive Tätigkeit, Elke Buck und Nina Ströbele (beide Saxofhon) mit der Ehrennadel in Silber für jeweils 20 Jahre und Christoph Kneißle mit der Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre.

Nach der Pause wurde das Publikum mit dem treibenden, aufgeregten „Maxglaner Zigeunermarsch reloaded“ wieder in die Musikwelt abgeholt und „Bei Kerzenlicht“, einem Walzer, auch wieder beruhigt. Die Lebensfreude des Dirigenten Kassner spiegelte sich in seiner selbst komponierten Polka „Genieß’ dein Leben jeden Tag“ wider. Zusammen mit Christina Paal, die ihre Trompete beiseitelegte, sang Kassner zu seinem Stück und Festzeltstimmung kam in der Halle auf. Das Publikum durfte Christina Paal direkt im Anschluss nochmals singen hören. Mit dem Titel „Ich gehör’ nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ sang sich Paal in die Herzen der Zuhörer.

Das letzte Stück des Abends bildete „Children of Sanchez“, die Titelmusik zum gleichnamigen Film. Das Besondere dieses Soundtracks ist, dass er abwechselnd Solisten und Orchester ins Rampenlicht zu stellen vermag. Hervorzuheben waren Christoph Böllinger am Flügelhorn, Saxofonistin Nina Krenzer und Carolin Seiz an ihrem Waldhorn.

Mit den Zugaben „Salemonia“ und „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ entließen die Musiker die Gäste zu einem zwanglosen, gemütlichen Abend in der Festhalle.