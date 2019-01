Öpfinger Karaoke-Fans bereiten Vereinsgründung vor

Mikrofon in die Hand, Instrumental-Playback anschalten und live in geselliger Runde seine Lieblingslieder schmettern: Nicht nur in Japan, dem Geburtsland des Karaoke, ist die Freizeitbeschäftigung ein echter Hit. Auch Nadine Mika-Ruf hat in den vergangenen Jahren eine echte Leidenschaft für das Singen vor Publikum entwickelt. „Wir veranstalten privat in der Familie und mit Freunden schon lang Karaoke-Partys“, erklärt die 44-jährige Wahl-Öpfingerin. In ihrer Heimatstadt Mainz könne man quasi an jedem Werktag zu Singveranstaltungen gehen. „Hier fehlt das total“, sagt sie. Mit ihrem Eifer hat sie auch Martin Feniuk angesteckt. „Anfangs habe ich nie mitgesungen, heute macht es mir richtig viel Spaß“, erklärt er.

Idee entstand vor zwei Jahren

Stiegen zunächst die Karaoke-Partys im Hause Mika-Ruf, wechselte der Veranstaltungsort immer öfter zu Feniuks. Die Idee, aus der persönlichen Freude am Singen einen Verein zu gründen, in dem sich eine breitere Masse in offiziellem Rahmen treffen kann, sei vor rund zwei Jahren entstanden. Immer öfter seien die beiden Freunde und andere Karaoke-Fans aus ihrer Clique auf Geburtstagen gefragt worden, ob sie nicht mal eine Karaoke-Anlage mitbringen könnten.

Gesagt getan, investierten sie nach einem ersten Probelauf in einem Nebenzimmer eines Rottenacker Restaurants in eine eigene Anlage. Zwei Mikrofone, Boxen, Nebelmaschine und eine Lichtanlage schafften Feniuk und Nadine Mika-Rufs Lebenspartner Thomas Ege aus eigener Tasche an.

Nötige Anzahl an Mitgliedern sind bereits gefunden

Die nächsten Veranstaltungen, im Sportheim in Untermarchtal und im Öpfinger Ochsen, hätten ihnen gezeigt, dass durchaus ein reges Interesse an Karaoke auch in unserer Region besteht. Die künftigen Vereinsmitglieder betonten wie wichtig es ist, weg vom Bild zu kommen, das Karaoke mit „alkoholisierten, grölenden Teilnehmern“ in Verbindung bringt. „Uns steht der Spaß am Singen an erster Stelle“, sagt Nadine Mika-Ruf, die das Amt der Vorsitzenden übernehmen wird. Angesprochen sollen sich deshalb alle Altersgruppen fühlen. Die Vereinsgründung soll am Dienstag, 19. Februar, im Gasthaus Ochsen über die Bühne gehen. Sieben Mitglieder, die zur Gründung benötigt werden, seien es sicher, insgesamt, so rechnen die Verantwortlichen, werden wohl 20 bis 25 Personen von Anfang an dabei sein.

Die erste Karaoke-Veranstaltung in Öpfingen lockte insbesondere junge Menschen an. (Foto: Archiv- Manfred Scherwinski)

Regelmäßig, mindestens ein Mal im Monat, sollen künftig offizielle Karaoke-Veranstaltungen stattfinden. Musikrichtungen seien keine Grenzen gesetzt. Ein Katalog mit „100 000 unterschiedlichen Liedern“ stehe bereits jetzt schon zur Verfügung. „Es dürfen alle kommen, die Freude haben, in geselliger Runde zu singen“, sagt Feniuk. „Jeder soll die Scheu ablegen. Mir ging es selbst am Anfang nicht anders. Jetzt ist es mir egal, es geht nur um den Spaß“, sagt er. Keiner werde im Zweifel allein auf die Bühne gelassen und bekomme Unterstützung von den Mitgliedern.

Logo und Name sind gefunden

Ein Logo für den Verein gebe es bereits. So hat Nadine Mika-Rufs Tochter Hannah ein Bild gemalt, das künftig das Aushängeschild auf Flyern und Postern sein soll. Einen Namen haben sich die Verantwortlichen ebenfalls schon ausgesucht. Angelehnt an diverse Sing-Shows im Fernsehen will sich der Verein künftig „The voices of Schwobaländle“ nennen.

Bundesweit gibt es nur sehr wenige Vereine dieser Art. Die Rückmeldungen seien daher äußerst positiv gewesen. „Unser Ziel ist es, auch die Gemeinde näherzubringen“, sagt Feniuk. Gesellige Veranstaltungen seien in Öpfingen rar geworden. Das solle sich mit dem Verein bald ändern. „Jetzt schauen wir einfach, wie es angenommen wird und was sich daraus alles ergibt“, sagt er. Die erste offizielle Vereinsveranstaltung soll nach der Fasnet stattfinden.

