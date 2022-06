Öpfinger bei Neueröffnung des Nationalmuseums in Oslo mit dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehrjähriger Planung und Bauzeit wurde in Oslo das neue norwegische Nationalmuseum eröffnet. Die Planungen für das Gebäude sind von dem aus Öpfingen stammenden Architekten Klaus Schuwerk. Neben dem norwegischen Königs- und Kronprinzenpaar, dem norwegischen Ministerpräsidenten und weiterer Gäste haben auch mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Öpfingen an der feierlichen Eröffnung teilgenommen.

Der imposante Neubau des norwegischen Nationalmuseums für Kunst, Architektur und Design wurde unmittelbar am Oslofjord errichtet. Es ist das größte Kunstmuseum in Skandinavien. Die Wände des Museums sind mit dunklem Schiefer verkleidet, insgesamt 22 000 Quadratmeter. Der Boden ist mit Muschelkalk belegt. Edles Holz wurde teilweise an den Wänden verwendet. Insgesamt 54 800 Quadratmeter beträgt die Gesamtfläche des neuen Gebäudes. Auf dem Dach ist eine Lichthalle aus Glasscheiben mit hauchdünn geschnittenem Alabaster entstanden, das Aushängeschild des Gebäudes. Die Kosten belaufen sich auf 600 Millionen Euro.

Im Jahr 2010 hat Architekt Klaus Schuwerk an einem internationalen Wettbewerb für das neue norwegische Nationalmuseum in Oslo mit 238 Einreichungen teilgenommen und wurde mit dem ersten Preis in dem Architekturwettbewerb ausgezeichnet. Um die Bedeutung einer solchen Auszeichnung für einen Architekten einordnen zu können, sagte ein aus Berlin anwesender Architekt: „Die Möglichkeit für den Erhalt einer solchen Auszeichnung hat ein Architekt nur alle 700 Jahre. Und bei Klaus Schuwerk ist ein solcher Wettbewerb mit anschließender Auszeichnung genau in seine aktive Wirkungsphase als Architekt gefallen.“

Klaus Schuwerk stammt aus Öpfingen. Er hat am Ehinger Gymnasium das Abitur gemacht und anschließend an der Universität Stuttgart Architektur studiert. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet Klaus Schuwerk in Neapel in Italien.