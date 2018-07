Öpfingen will in Sachen Müll das Sagen behalten

Die Gemeinde Öpfingen will die Abfallwirtschaft auch über das Jahr 2022 in eigener Hand behalten und nicht an den Alb-Donau-Kreis abgeben. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Ausschlaggebender Punkt für das Votum des Gremiums war letztendlich die Angst vor dem Verlust von Selbständigkeit. Aber auch ein Zeichen in Richtung der Bürokraten zu setzen, die nach Sicht einiger Gemeinderäte zu viel in den Kommunen diktieren, war einigen Gemeindevertretern ein Anliegen.

Bürgermeister Andreas Braun warb zu Beginn der Beratung um Sachlichkeit in der duchaus emotional geführten Debatte der vergangenen Wochen im Kreisgebiet. Braun stellte aber auch klar, dass er und seine Mitarbeiter in der Verwaltung sowie darüber hinaus auch in Zukunft in der Lage sein würden, die Abfallwirtschaft in Öpfingen aus kommunaler Hand zu organisieren. „Der Aufwand wird zwar höher und es würde mehr Personal notwendig, aber ich bin mir sicher, dass es machbar wäre. Es wird zwar komplizierter, wenn man betrachtet, was in Zukunft für Pflichten auf uns zukommen, aber der Gestaltungsspielraum wird sinken und es wird aufwendiger. Günstiger wird es definitiv nicht werden“, so der Schultes.

„Es läuft doch gut“

Gemeinderat Dominik Maier war es dann, der gleich zu Beginn als erstes fragte: „Warum sollten wir wechseln? Es läuft doch gut. Meiner Meinung nach sollten wir sagen: Keine Experimente, wir machen weiter wie bisher. Es funktioniert und wird auch in Zukunft funktionieren. Da glaube ich fest an unsere Verwaltung.“

Waltraud Marx folgte den Ausführungen von Dominik Maier, wenngleich für sie auch einige Argumente durchaus für eine Zentralisierung sprechen würden, „aber die Argumente für die Gemeinde überwiegen in meinen Augen doch ganz klar“. So könne die Müllabfuhr den örtlichen Bedürfnissen besser angepasst werden. Auch befürchtet sie, „dass wir Teil eines größeren Ganzen werden und dann mit höheren Gebühren rechnen müssen“. Steigende Gebühren seien aus ihrer Sicht sicher. Auch den Erhalt des Wertstoffhofes sah sie auf Dauer als nicht gegeben an und fürchtet sich vor einem Chaos: „Wenn irgendwas mal nicht klappt, dann kann man beim Bürgmeisteramt anrufen und Bescheid sagen, dass die Tonne nicht abgeholt wurde. Ich stelle mir das viel schwieriger vor, wenn man dann beim Landkreis anrufen muss. Bis man da den richtigen Mitarbeiter am Telefon hat. Wenn das Ganze dann noch an ein überregionales Unternehmen übergeben wird, finden die vielleicht die Straßen nicht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einfach schiefgehen können. Ich denke doch, dass unsere Verwaltung das schultern wird und kann.“ Sie stellte auch die Frage nach der zukünftigen Mülltonne, da laut EU-Richtlinien die runden Mülltonnen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht mehr verwendet werden dürfen.

Landkreis bekommt viel Mitspracherecht

Gemeinderat Wolfgang Reitmayer sah die ganze Angelegenheit etwas zwiegespalten. „Vom Grundsatz her sollte man sagen, dass die ganze Angelegenheit bei der Gemeinde bleiben sollte. Aber wenn man das Ganze rational betrachtet, dann sind die Gemeinden in Zukunft sowieso nur noch Erüllungsgehilfen. Die Gemeinde muss die verwaltungstechnische Erledigung machen, aber ist eigentlich nur noch ausführendes Organ“, sagte Reitmayer mit Blick auf den Gesetzestext, der den Landkreisen auch bei Ausführung durch die Kommune viel Mitsprachrecht einräumt.

Einstimmig für Verbleib

Das bestätigte Bürgermeister Andreas Braun. Mit Blick auf den drohenden Verlust des Wertstoffhofs führte der Bürgermeister an, dass aufgrund der Lage der Öpfinger Einrichtung ein Erhalt über das Jahr 2023 durchaus möglich sei. Letztendlich folgten die Gemeinderäte dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung, nämlich die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Kreis, nicht und stimmten einstimmig für den Verbleib der Aufgabe in der Kommune.