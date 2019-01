Öpfingen will am westlichen Ortsrand wachsen

Die letzten vier Bauplätze im Öpfinger Baugebiet Lauh II sind 2018 verkauft worden, im Flächennutzungsplan war ein mögliches neues Baugebiet am östlichen Ortsrand ausgewiesen – doch gab es dort Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Jetzt plant der Gemeinderat als alternative Möglichkeit ein 2,7 Hektar großes Baugebiet am westlichen Ortsrand. „Gleichzeitig ist die Gemeinde um eine Innenentwicklung bemüht. Geeignete Flächen innerörtlich in passender Größe sind aber nicht vorhanden“, betonte Bürgermeister Andreas Braun.

Weiter sagte er, dass der Flächennutzungsplan später im Wege der Berichtigung angepasst werde. Herumgesprochen unter Bauwilligen hatte sich die Idee bereits, der Zuhörerraum im Sitzungssaal war voll besetzt. „Bauwillige sollten am Freitag das Mitteilungsblatt aufmerksam lesen“, empfahl Braun ihnen. „Hier tut sich was, hier entsteht Bauland“, so der Bürgermeister.

Geplant sind dort klassische Einfamilienhäuser, die Streuobstwiese soll in das Baugebiet integriert werden. Im Nordosten sieht der Bebauungsplan eine Anbindung an das Baugebiet Lauh II vor, im Westen wird die Siedlungsstruktur 50 Meter weiter durch die erste Erweiterung des Baugebietes Borenbrunnen von Gamerschwang weitergeführt. Der Planungsauftrag wurde vom Gemeinderat an das Büro Funk vergeben, mit dem die Gemeinde seit Langem zusammenarbeitet.

Gelber Sack oder gelbe Tonne

Das Landratsamt hat eine Meinungsumfrage zum Thema gelber Sack oder gelbe Tonne gestartet. Bis 2023 das Einsammeln von Abfällen auf den Landkreis übergeht, sind die Gemeinden weiterhin dafür zuständig. Aber ein neues Verpackungsgesetz macht eine Abstimmung zwischen den örtlichen Entsorgungsträgern und den Systembetreibern erforderlich. Bislang wird Verpackungsmüll im gelben Sack alle 14 Tage abgeholt, das neue Verpackungsgesetz eröffnet die Möglichkeit zur Einführung einer gelben Tonne, die einmal monatlich abgeholt würde.

Die Vorteile der Tonne sind die Stabilität – denn die Säcke reißen leicht – keine Geruchsbelästigung, kein Wegwehen bei Sturm, kein Aufreißen durch Tiere. Die Nachteile sind Standplatzfragen bei kleinen Grundstücken oder Mehrfamilienhäusern, die vierwöchentliche Leerung, höhere Beschaffungskosten für den Entsorger und die Möglichkeit, ungeeigneten Müll so leichter zu entsorgen, da die Tonne nicht durchsichtig ist. Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme für die Beibehaltung des gelben Sackes.

Seit vielen Jahren bezieht die Gemeinde Öpfingen ihre Müllbanderolen zum Preise von 470 Euro für 20 000 Banderolen bei der Firma Merz in Herbertingen. Einzelne Beschwerden über mangelnde Reißfestigkeit und eine schlechte Perforierung haben die Gemeinde veranlasst, sich nach hochwertigeren Banderolen wie sie Ehingen hat zu erkundigen. Diese kosten aber mit 20 Abschnitten 1710 Euro. Der Gemeinderat entschied am Abend die preiswerteren Öpfinger Banderolen beizubehalten.

Die Gemeinde bezieht ihren Strom für kommunale Einrichtungen von der SWU, der Vertrag läuft aber zum Jahresende aus und wird von der SWU nicht verlängert. Für den Abschluss eines neuen Stromliefervertrages empfiehlt die Verwaltung die Teilnahme an der 18. Bündelausschreibung der Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetages Baden-Württemberg, der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Gemeinde erhofft sich mit der Teilnahme an der Bündelausschreibung möglichst günstige Lieferkonditionen. Bei dem gelieferten Strom soll es sich nach Auftrag des Gemeinderates um 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien ohne Neuanlagenquote handeln.

Wahlausschuss bestimmt

Peter Erhard ist Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses für die Kommunal- und Europawahlen. Bürgermeister Braun, der den Vorsitz sonst kraft seines Amtes innehätte, kandidiert für den Kreistag. Stellvertreterin ist Melanie Tremel, Beisitzer sind Kristina Rummel, Angela Blakowski, Hermann Rudolf, deren Vertreter sind Josef Karl Renz, Max Eberle und Walter Gaismaier.

Der Schultes machte zudem folgende Bekanntmachungen: Werbetafeln der Firma Gapp werden vom Gemeinderat, nachdem es bislang keine Einwände von der Nachbarschaft gegeben hat, genehmigt. Ende Januar kommen sechs weitere Flüchtlinge nach Öpfingen. Derzeit wohnen bereits 19 Migranten im Ort. Braun lobte die großartige Arbeit des Helferkreises. Das Bauhofteam mit Stefan Munding an der Spitze ist, so der Bürgermeister, gut gestartet und wird bei der Feuerwehr ein Büro beziehen.