Öpfingen siegt und steigt in die Regionenliga auf

Die Fußballerinnen der SG Öpfingen haben den TSV Dettingen/Erms im Entscheidungsspiel mit 3:1 besiegt. Da das Relegationsspiel ausfällt, steht bereits fest, dass die Öpfingerinnen in die Regionenliga 5 aufsteigen. Nach einer schlechten ersten Halbzeit im Entscheidungsspiel in Dettingen/Erms drehte das Öpfinger Team nach der Halbzeitpause das Spiel.

TSV Dettingen/Erms – SG Öpfingen 1:3 (1:0). - Tore: 1:0, (11.), 1:1 Tatjana Bitterle (62.), 1:2 (83., ET), 1:3 Laura Engel (89.). - Die SG Öpfingen bewies bei ihrem 3:1-Erfolg in Dettingen klare Kante, auch wenn es zu Beginn der Partie nicht gut um die Elf von SGÖ-Trainer Cemal Güney stand. „Wir waren zu nervös und fanden nicht ins Spiel“, sagte Güney. So bestimmte in den ersten 20 Spielminuten der Gastgeber Dettingen/Erms das Geschehen. Bereits in der elften Minute gelang dem Team aus der Bezirksliga Alb durch einen Kopfball das Führungstor.

Weitere Chancen, die Führung auszubauen, gab es für das Heimteam, allerdings verhinderte SGÖ-Torhüterin Jennifer Rieder diese im Eins gegen Eins erfolgreich. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fand die Öpfinger Mannschaft besser ins Spiel. Mehr als ein paar Torschüsse über die Latte waren jedoch nicht drin. „In der Halbzeitpause haben wir ausgewechselt und Positionen umgestellt“, sagte Güney.

Nach den Umstellungen in seiner Mannschaft schien die SG Öpfingen besser ins Spiel zu kommen. So war die SGÖ bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem über die linke Seite baute Öpfingen durch Bälle in die Tiefe Druck auf. Der laut Güney „hoch verdiente“ Ausgleichstreffer durch Tatjana Bitterle gab der Mannschaft von Güney noch mehr Selbstvertrauen, während Dettingen/Erms nur noch selten einen Spielzug zu Ende spielte.

Nach einer Hereingabe von Tatjana Bitterle schoss die eingewechselte Laura Engel zunächst an die Latte, der abprallende Ball sprang von einer Spielerin des TSV Dettingen/Erms ins Tor der Heimelf – Öpfingen führte 2:1. Keine fünf Minuten später dasselbe Bild: Nach erneuter Hereingabe von Tatjana Bitterle traf Laura Engel zum Endstand von 3:1.

Auch wenn es in der letzten Spielminute einen guten Konter von Dettingen/Erms zu sehen gab, änderte dies nichts am Sieg der SG Öpfingen. Nach Spielabpfiff war die Freude bei den Gästen groß, keinen der mitgereisten Fans hielt es mehr auf den Plätzen. „Der Aufstieg ist das i-Tüpfelchen der guten Saison, die wir gespielt haben“, sagte Trainer Güney. Er war laut eigener Aussage „hoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft“. Aufgrund der spielerisch besseren Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg aus Sicht von Güney verdient.

Mit dem Sieg im Entscheidungsspiel der beiden Vizemeister der Bezirksligen Alb und Donau sicherte sich die SG Öpfingen bereits den Aufstieg in die Regionenliga 5, denn das Relegationsspiel entfällt. Grund dafür ist, dass die relegationsberechtigte Regionenliga-Mannschaft SG Griesingen die Partei absagte. Griesingen war ursprünglich auf einem direkten Abstiegsplatz, rückte aber, weil der SV Sulmetingen sein Landesliga-Team abmeldete und die Regionenliga 5 in der vergangenen Saison nur aus elf Teams bestand, noch kurzfristig auf den Relegationsspiel vor. Da die SG Griesingen jedoch in der kommenden Saison eine Spielgemeinsachaft mit dem Landesliga-Absteiger VfL Munderkingen bildet (die SZ berichtete) und als SGM Munderkingen/Griesingen in der Regionenliga 5 am Spielbetrieb teilnehmen wird, ergab das Relegationsspiel für das Griesinger Team keinen Sinn.