Öpfingen rechnet das Jahr 2017 ab

Schuldenfrei war Öpfingen ins laufende Jahr 2018 gestartet. Diese Mitteilung gab Bürgermeister Andreas Braun im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Jahresabrechnung 2017. Während die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn bei 2356 Einwohnern bei null Euro lag, betrug sie im Vorjahr bei 2319 Einwohner 58 Euro und zum Beispiel im Jahr 2010 noch 352 Euro bei 2293 Einwohnern. Die Rücklage hatte sich zum Jahreswechsel ebenfalls positiv entwickelt. Die Rücklage wird für Investitionen in die Kläranlage benötigt, erinnerte Braun. Für ihn war 2017 sein zweites komplettes Jahr als Gemeindeoberhaupt in Öpfingen.

Mit der Jahresabrechnung 2017 wurden auch über- und außerplanmäßige Ausgaben beschlossen. Im Verwaltungshaushalt waren das 39 000 Euro, zum Beispiel 13 000 Euro für die Betriebskosten der Kläranlage und 2800 Euro für eine behindertengerechte Rampe an der Grundschule. Im Vermögenshaushalt wurden 31 000 Euro außerplanmäßig ausgegeben, beispielsweise 15 000 Euro für die Kanalisation, 5400 Euro für Stellplätze beim Rathaus und 4400 Euro für die Sanierung der Duschen in der Mehrzweckhalle. Der Ansatz des Gesamthaushaltes hatte bei 6,8 Millionen Euro gelegen und schloss durch Mehreinnahmen mit 6,93 Millionen Euro ab. Zur gemeindlichen Wasserversorgung wurde in dieser Sitzung ebenfalls der Jahresabschluss 2017 vorgelegt. Ein Gewinn in Höhe von 4700 Euro wurde erzielt. Der Wasserverbrauch lag mit 92 600 Kubikmetern etwas geringer als im Jahr davor. Ziel sei es, die Gebühr von 1,75 Euro je Kubikmeter gegebenenfalls zu senken, deutete Braun an.

Bericht über „Verlässliche Grundschule“

Im Bericht des Bürgermeisters zu Beginn der Sitzung hatte Andreas Braun über die gute Nutzung der „Verlässlichen Grundschule“ berichtet, die Umstellung der Rathaustelefonanlage auf digitalen Betrieb und das Angebot von Praktika für Studenten im Rathaus. Bei den Bürgerfragen bat eine Fragestellerin, ob auf dem SWU-Damm feinerer Kies verwendet und beim Sportplatz Ordnung geschaffen werden könnte. Ratsmitglied Hubert Kneißle erklärte, dass sich die Situation am Sportplatz nach Abschluss der laufenden Baumaßnahme wieder verbessern werde. Die Frage nach dem Kies, um den Damm gut für Spaziergänge nutzen zu können, will der Bürgermeister weitergeben.

Rat stimmt Satzungsbeschluss zu

Der Gemeinderat stimmte dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Burren III“ mit den Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange zu. Zwischen Bundesstraße und Plangebiet wird ein 42 Meter breiter Streifen frei gehalten, um dort eine dritte Fahrspur oder die Bahntrasse Erbach-Ehingen verwirklichen zu können, sagte Braun. Im nördlichen Plangebiet darf bis 22 Meter hoch gebaut werden. Die maximale Höhe wird nach Süden bis auf zwölf Meter gesenkt. Ein ebenfalls einstimmiges Votum gab es für den Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan „Östlich der Kirchgasse“. Die Flächen sind in Privatbesitz. Zufahrtsmöglichkeiten in das Wohngebiet könnten theoretisch über die Kirchgasse und der Seestraße erfolgen.