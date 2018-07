Öpfingen ist ab November schuldenfrei

Mit Stichtag 31. Oktober 2018 wird die Gemeinde Öpfingen schuldenfrei sein. Aufgrund von Sondertilgungen gemeindlicher Kredite, die der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen hat, fällt die Schuldenlast der Kommune Ende Oktober auf Null. Insgesamt hat die Gemeinde Öpfingen derzeit noch drei Kredite laufen, die nach dem einstimmigen Votum des Gemeinderats nun in den kommenden drei Monaten komplett zurückgezahlt werden sollen.

Dabei handelt es sich um ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Jahr 2002 in Höhe von 100 000 Euro bei einem Zinssatz von 4,6 Prozent, das im Normalfall noch bis 2022 laufen würde. Bei einer planmäßigen Tilgung würde sich das zum Ende des Jahres auf rund 20 000 Euro belaufen. „Im Hinblick auf die aktuelle Liquidität der Gemeinde wurde geprüft, ob mittels Sondertilgung der Kredit vollständig noch in diesem Jahr zurückgezahlt werden könnte“, sagte Bürgermeister Andreas Braun. Zwar werden durch die Sondertilgung nun eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von rund 470 Euro fällig und auch eine anteilige Zinszahlung zum 30. Juli über 474 Euro fällt an. Dadurch allerdings, dass der Kredit bereits vier Jahre früher zurückgezahlt wird, werden weitere Zinsen in Höhe von 1644 Euro eingespart.

Zweiter Kredit über 200 000 Euro

Ein zweiter Kredit über insgesamt 200 000 Euro – ebenfalls aus dem Jahr 2002 – läuft derzeit noch bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBW) mit einem Zinssatz von 4,75 Prozent. Zum Jahresende würde sich hier der Schuldenstand auf etwa 40 000 Euro belaufen. Auch die LBW würde einer außerordentlichen Tilgung im Hinblick auf eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von rund 5200 Euro zum 30. Juli zustimmen. Dies entspricht den bis zum 31. Dezember 2022 anfallenden Zinszahlungen in Höhe von 4809 Euro plus einer Bearbeitungsgebühr über 391 Euro.

Keine Vorfälligkeitsentschädigung

Der dritte Kredit läuft seit dem Jahr 2003 bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank und wurde ursprünglich über 200 000 Euro bei einem Zinssatz von 4,52 Prozent aufgenommen. Zum Ende des Jahres 2018 würde sich hier der Schuldenstand auf 52 500 Euro belaufen. Eine außerplanmäßige Tilgung ist ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Diese Zahlung ist im Haushalt 2018 bereits berücksichtigt und war damit bereits vor dem einstimmigen Votum der Gemeinderäte finanziert.

Schuldenfrei wird Öpfingen trotzem nur die kommenden zwei Jahre sein, da bereits ab 2021 Zahlungen zur Sanierung der Kläranlage fällig werden, sagte Bürgermeister Andreas Braun, um die Erwartungshaltungen gleich ein wenig zu bremsen.