Öpfingen Hästräger tanzen mit den Schülern Polonaise

Für ausgelassene Stimmung und freudestrahlende Kindergesichter haben die Öpfinger Donauratzen und die Wallental-Hexen mit Unterstützung einiger Musiker am Donnerstagmorgen in der Öpfinger Grundschule gesorgt. Nach dem die Kinder aus dem Schulunterricht befreit worden waren, ging’s in die Aula zum Polonaisetanzen. Schulleiterin Sarah Strehl und ihr Kollegium hatten sich in diesem Jahr für eine Verkleidung aus Tausend-und-einer-Nacht entschieden und feierten und tanzten als Beduinen sowie als Scheiche mit. SZ-Foto: dkd