Eine Spezialfirma aus Thüringen, Mitarbeiter der Netze BW und ein Kranunternehmen aus der Region haben am Mittwochvormittag in Oberstadion und Obermarchtal zwei „POPs – Points of Presence“ aufgebaut. „Das sind quasi die Verteilerstationen für Glasfaserkabel, hier findet der Übergang vom Backbone-Netz ins FTTB-Netz statt“, erklärt Sarah Frey von der Netze BW. „Vom POP aus werden die Gebäude über Verteilerschächte mit Glasfaser verbunden.“ Früh am Mittwochmorgen wurde im Bereich der Oberstadioner Schule ein Mobilkran aufgebaut.

Bereits in der Nacht zuvor hatte das Spezialunternehmen aus Thüringen den dort gebauten POP per Schwertransport angeliefert. Mit dem Kran wurde das 28 Tonnen schwere, 3,30 Meter breite und 4,80 Meter lange Betongebäude in die bereits vorbereitete Fundamentgrube gehoben. Nach zwei Orten im Kreis Tuttlingen und Erbachs Teilort Ringingen hat die Netze BW in Oberstadion und Obermarchtal den vierten und fünften POP aufgebaut.

In naher Zukunft folge der Aufbau in Erbach und Dellmensingen, so Sarah Frey. Je nach Größe kostet ein POP zwischen 80 000 und 150 000 Euro. In Oberstadion sollen zunächst 450 Gebäude, später der gesamte Ort, angeschlossen werden. „Das ist angesichts von insgesamt 630 Haushalten im Dorf eine echte Hausnummer“, sagt Frey und betont, dass Oberstadion „damit super ausgestattet“ sei. Ein weiterer POP steht bereits im Teilort Moosbeuren. Mehr als zwei Millionen Euro hat Oberstadion für den Breitbandausbau investiert, rund 800 000 Euro bekam die Gemeinde als Landeszuschuss. Rund eine Million kostete der sogenannte FTTC-Ausbau durch den Oberstadion seit dem vergangenen Herbst mit 50 MBit versorgt ist. Rund 1,1 Millionen wird der jetzige FTTB-Ausbau kosten, mit dem das Dorf ans Glasfasernetz angeschlossen wird. „Schnelles Internet war bereits bei meinem Amtsantritt vor vier Jahren ein wichtiges Thema“, sagt Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest und betont, dass die Verlegung der Gasleitung „die Sache beschleunigt und vor allem verbilligt“ habe.

„Durch die Möglichkeit der Mitverlegung haben sich die Kosten auf ein Zehntel reduziert. Anders wäre das für uns unbezahlbar gewesen. Deshalb mussten wir, trotz der immer noch hohen Kosten, diese Chance nutzen.“ Mit dem Anschluss ans Glasfasernetz mache Oberstadion einen riesigen Schritt in die Zukunft, sagt der Bürgermeister. „Das ist die wichtigste Infrastrukturmaßnahme der vergangenen zehn Jahre und der kommenden 20 Jahre“, so Wiest. Auch Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer betont, dass der POP-Aufbau ein „Meilenstein und ein weiterer wichtiger Schritt ins digitale Zeitalter“ sei.

Als der POP in Oberstadion stand, machten sich Kran und Transport auf den Weg nach Obermarchtal, um dort ein rund drei mal drei Meter großes und ebenfals mehrere Tonnen schweres POP-Gebäude in der Nähe der Turn- und Festhalle aufzubauen. Seit seinem Amtsantritt vor rund zwei Jahren sei der Breitbandausbau das Hauptthema in Obermarchtal gewesen, sagt Krämer. „Und auf diesem langen Weg sind wird jetzt ein großes Stück voran gekommen.“ Rund 2,6 Millionen Euro wird Obermarchtal ins schnelle Internet investieren. „Wenn der POP am Netz ist, sind mit Gütelhofen, Luppenhofen und Datthausen, drei Teilorte mit FTTB erschlossen. Und durch Oberstadion führt die Backbone-Trasse an der die Häuser ebenfalls mit FTTB erschlossen werden“, erklärt der Bürgermeister. Bis zum Jahresende werde Reutlingendorf mit FTTC erschlossen sein und in Mittenhausen werde bis Mitte 2021 die „Leerrohrinfrastruktur für FTTB“ verlegt sein, so Krämer. „Wir müssen viel Geld investieren, das wird uns in den kommenden Jahren im Gemeindehaushalt begleiten“, sagt der Bürgermeister, nennt Förderergelder in Höhe von 750 000 Euro und betont, dass „mittelfristig im zweiten Schritt der komplette FTTB-Ausbau für ganz Obermarchtal“ folgen müsse. „Dabei dürfen wir aber andere Projekte, wie Baugebiete oder den neuen Bauhof, nicht außer Acht lassen.“

„Wenn sich die Bauarbeiten durch Corona nicht verzögern“, sagt Sarah Frey, seien die POPs in Oberstadion und Obermarchtal bis zum 30. Juni angeschlossen und können an den Netzbetreiber Netcom übergeben werden. „Der Betreiber hat dann noch sechs Monate Zeit, um das sogenannte Signal auf die vorhandenen Leitungen zu legen, so dass bis Ende des Jahres das schnelle Internet über Glasfaserkabel zur Verfügung stehen könnte“, so Frey.