Zur Bergmesse in den Bregenzer Wald

Mit zwei großen Bussen haben sich vergangene Woche zahlreiche Teilnehmer zu der vom Kapellenförderverein Mundeldingen organisierten Bergmesse nach Hochlitten bei Riefensberg im Bregenzer Wald aufgemacht. Bei angenehmen Temperaturen auf der Höhe versammelten sich vor der dortigen kleinen Marienkapelle mehr als 150 Gottesdienstteilnehmer. Als Zelebrant war Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg gewonnen worden.

In seiner Predigt ging er auf das Hochfest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ ein. Ausgehend vom Dogma von 1950, durch Papst Pius XII. definiert, erklärte Weihbischof Thomas Maria Renz in drei Schritten den Grund dieses Fests.

Nach dem Dank an Weihbischof Renz, an die beiden Musikanten mit Ziehharmonika und Trompete, an die Ministranten und die weiteren Helfern für Transport und Aufbau der Sitzbänke ging es zum Frühschoppen und Mittagessen in den nahen Gasthof „Hochlitten“ – wobei das Mittagessen unter musikalischer Begleitung durch die zwei Musikanten eingenommen wurde. Der Abschluss fand im Hof des „Mostbauern“ in Ringers bei Bad Waldsee in gemütlicher Runde, bei angenehmen sommerlichen Temperaturen, guter Verköstigung und zur Musik des Trios Hilde, Konrad und Hans statt. Der besondere Dank galt dem Hauptorganisator Karl Egle und seiner Familie. Problemlos verlief die Rückfahrt zu den Ausgangsorten.