Zur Bergmesse auf die Mohr-Alpe nach Oberstaufen

Der Förderverein Kapellenbau Mundeldingen fährt am Fest Mariä Himmelfahrt, Montag, 15. August, zur Bergmesse zur Mohr-Alpe bei Oberstaufen. Abfahrt ist um 7 Uhr auf dem Omnibus-Betriebshof Walk in Munderkingen mit Zustiegsmöglichkeiten in Unterstadion, Oberstadion, Mundeldingen, Mühlhausen und Moosbeuren. Die Auf- und Abfahrt zur Mohr-Alpe erfolgt dann mit Kleinbussen. Für 10.45 Uhr ist eine Bergmesse mit Pfarrer Walter Ruoß aus Erlenbach angesagt. Anschließend gibt es Frühschoppen und Mittagessen in und bei der Mohr-Alpe. Die musikalische Umrahmung des Tages übernimmt Konrad Stemmer. Um einen Bus organisieren zu können, bitte der Förderverein um verbindliche Anmeldung bei Karl Egle, Telefon 07357/917 61 81, Mobil 0151 / 17 46 39 65 bis spätestens Montag, 8. August.