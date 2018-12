Xylophonsolisten begeistern beim Weihnachtskonzert

Ein gelungenes Konzert haben die Jugendkapelle (Juka) Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen-Eberhardzell zusammen mit der Musikkapelle Mühlhausen am Weihnachtsabend gegeben. Gute Blasmusik bereitete den Besuchern in der übervollen und toll weihnachtlich geschmückten Halle in Mühlhausen einen stimmungsvollen Konzertabend.

Den ersten Teil des Konzerts gestalteten die 45 Musiker der Juka unter Leitung von Christian Fitz. Mit dem Medley „Queen on Stage“ begannen die jungen Musiker den musikalischen Reigen des Abends mit ihrem versierten Dirigenten. Zeitlose Rockhits wie „We will Rock You“, „Another One Bites the Dust“ und „We Are the Champions“ erfreuten dabei die rund 400 Konzertbesucher. Sauber und mit gutem Klang präsentierte die Juka die „Highligths aus Moana“ und „Chase trough Albemarle“. Ein Abenteuer mit vielen musikalischen Facetten bot das Konzertwerk „Tokyo Adventure“. Als hervorragender Xylophonvirtuose zeigte sich Ralf Schönegg beim gefälligen und fürs Publikum attraktiven Stück „Zirkus Renz“. Bravourös beherrschte er sein Xylophon wie ein alter Hase und meisterte dieses Solostück in perfekter Manier. Theresa Beutel, Gina Kohler, Josef Trautmann sowie Sandro Kohler übernahmen die Ansagen der Juka. Den großen Schlussbeifall belohnte die gut aufspielende Juka mit „All About That Bass“. Die 58 Musiker vom Musikverein Mühlhausen eröffneten ihren Konzertteil mit der besinnlichen Adventsfantasie „Mentis“. Gefühlvoll intonierten die Musiker dabei die von Tiemo Kraas verarbeiteten Adventslieder „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“. Dirigent Thomas Buse formte dabei die Musik zu einem klingenden Ganzen und gab mit präzisen Einsätzen die neuen Phrasen frei. Mit schwermütiger Musik, durchdrungen von imposanten Fanfarenklängen der Blechbläser, begann das sinfonische Gedicht „Carthago“. Das Erwachen der Stadt, ein fröhliches Fest, den stampfenden Auszug der Streitelefanten, ein Gebet, die letzte Schlacht und Trauer nach der Zerstörung konnte man sich bei der von den Musikern intonierten Musik in Gedanken vorstellen.

Als Künstler am Xylophon bewies sich Michael Reder beim Solostück „Mallet Man“. In einem atemberaubenden Tempo klimperte er seine Solopassagen beeindruckend und präzise herunter. Mit dem schwungvollen Marsch „Semper Fidelis“ und „Bon Jovi Rock Mix“, bei dem bei manchen Besuchern die Köpfe mit wippten, ging es dem Ende eines schönen Konzertes zu. Als letztes Stück kündigte die charmante und gekonnt auftretende Ansagerin Lisa Merk die Wachtelpolka an.

Den verdienten Beifall der Besucher für die gute Leistung beim gelungenen Konzert, belohnten die Musiker mit den Zugaben „Happy Xmas“ und „Stille Nacht“. Vorsitzender Peter Branz verabschiedete sich nach den Dankesworten und Wünschen fürs neue Jahr mit dem Spruch: „Wenns alte Jahr erfolgreich war, dann freu ich mich aufs Neue. Und war dies schlecht, dann erst recht“. Dirigent Thomas Buse war mit seinen Musikern bestens zufrieden. „Ihr habt ein super Konzert abgeliefert und alles umgesetzt was ich die Monate vorher in den Proben gesagt habe“, lobte der Dirigent seine Musiker. „Ihr habt das ganz toll gemacht“. Während des Konzertes hatte Markus Bitterwolf vom Blasmusikkreisverband Biberach verdiente Musiker ausgezeichnet. Ein weiterer Bericht dazu folgt.