Winterbieranstich in der Moosbeurer Adlerbrauerei

Alle Jahre wieder strömen Gäste aus nah und fern zum Winterbieranstich in die Adlerbrauerei Moosbeuren und genießen in dem Oberstadioner Teilort im vorweihnachtlichen Flair frisch gebrautes Bier und andere Leckereien. Wer die schönsten Geschenkideen in bester Handwerkskunst ergattern wollte, musste auch in diesem Jahr schnell zugreifen. Die originellen Adventsgestecke aus altem Dachstuhlgebälk von Petra und Klaus Gairing aus Oberstadion waren wieder der Renner und binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Wenn Braumeister Franz-Josef Schöckle den Wintermarkt auf dem Gelände der Adlerbrauerei in Moosbeuren eröffnet und sein frisch gezapftes Winterbier im Kreise seiner Mitarbeiter und Gäste selbst genießt, dann hat er zusammen mit seinem Team im Vorfeld bereits ganze Arbeit geleistet. „Bier brauen ist für mich Leidenschaft und seit 1596 Familientradition“, erklärt der junge Braumeister. Das frische Winterbier sei erst vor acht Wochen gebraut worden. Es sei besonders gefragt, weil es ausschließlich von November bis März erhältlich ist und aufgrund eines besonderen Brauverfahrens mit Rauchmalz einen einzigartigen rauchigen Geschmack habe.

Und genau das wissen offenkundig nicht nur die Gäste beim traditionellen Weihnachtsmarkt zu schätzen. Auch Johannes Will, ein Braumeisterkollege von Franz-Josef Schöckle, war eigens zum Bieranstich seines Freundes aus der fränkischen Schweiz angereist. Zusammen mit seinem Team offerierte er in Moosbeuren fränkische Schmankerl wie Rostbratwürste aus der ländlichen Direktvermarktung. Zu diesen Spezialitäten passe nicht nur sein eigenes Schederndorfer Bier, sondern eben auch das rauchige Winterbier aus der Adler-Brauerei.

Klar, dass dieses mit viel Liebe gebraute Bier bestens ankam und bei der Winterparty rund um die aufgestellten Fassöfen am Samstagabend für beste Stimmung sorgte. Während die erwachsenen Weihnachtsmarktbesucher am Sonntag an den einzelnen Ständen Nützliches wie Schals und Handschuhe, Geschenkkörbe oder handwerkliche Dekorationsartikel einkauften, freuten sich die kleinen Besucher besonders über den Streichelzoo und den Nikolaus, der kleine Präsente verteilte. Auch das Stockbrot vom wärmenden Lagerfeuer und der Saumagen im Sud-Stall kamen in der nebeligen Kälte gut an.