Wie es um die Zukunft der Oberstadioner Grundschule steht

Trotz der aktuell schwelenden Diskussion in der Landesregierung um den Fortbestand kleiner Grundschulen auf dem Land ist Schulleiter Tobias Tress um die Zukunft der Christoph-von-Schmid Schule in Oberstadion nicht bange. Das hat er bei der Sitzung des Nachbarschaftsgrundschulverbands am Donnerstagabend deutlich gemacht. Denn die Schülerzahlen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren wieder steigen.

22 Anmeldungen hat Rektor Tobias Tress für das kommenden Schuljahr für die erste Klasse. „Für das nächste Schuljahr 2019/20 erwarten wir sogar so viele Erstklässler, dass wir wieder zweizügig werden“, sagte er. Dann würde die Schülerzahl insgesamt wohl auf 100 steigen. Deswegen mache sich der Schulleiter trotz der aktuellen Diskussion keine Sorgen um den Fortbestand der Schule in Oberstadion. Außerdem genieße die Schule einen guten Ruf. „Die Rückmeldungen von den weiterführenden Schulen sind sehr gut“, so Tobias Tress, der auch Anmeldungen von Schülern aus den umliegenden Gemeinden verzeichnet.

Viel Wert auf Unterrichtsqualität

Der gute Ruf sei eine Konsequenz darauf, dass an der Schule besonders viel Wert auf die Unterrichtsqualität gelegt werde. Weil sich bei landesweiten Vergleichsarbeiten gezeigt habe, dass es Verbesserungsbedarf bei der Rechtschreibung sowie beim Begründen und Erklären gibt, seien umgehend Methoden eingeführt worden, um hier nachzusteuern.

Aber nicht nur der Unterricht selbst sei ein wichtiger Bestand des Schulalltags, sondern beispielsweise auch der Ganztagsbereich. Diesen könne die Schule nur mit der Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher und Jugendbegleiter stemmen. Deshalb betonte Rektor Tress auch, dass dieser ohne das Engagement künftig so nicht aufrechtgehalten werden könne. An drei Nachmittagen in der Woche sei nun die Busverbindung gesichert, so der Schulleiter. „Deshalb können wir die Nachmittage jetzt so gestalten, wie es für uns am besten ist.“

Mittagessen von Gastromenü

Seit diesem Schuljahr bezieht die Schule Mittagessen von Gastromenü. „Das Essen kommt bei den Kinder sehr gut an“, sagte Tobias Tress. Außerdem sei an der Schule jetzt ein verpflichtendes Krisenteam aus Mitgliedern der Feuerwehr und des DRK, Bürgermeister Kevin Wiest und Lehrern eingerichtet.

Mehr entdecken: Oberstadion ist Sieger beim Schulcup