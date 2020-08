Vom Jugendfußballer zum Sportkreisvorsitzenden

Auf sechs Jahrzehnte aktive Tätigkeit für den Fußball und jetzt schon lange für den Sportkreis Alb-Donau/Ulm blickt Georg Steinle zurück. Seit 1991 ist der Sportkreisvorsitzende in der Spitze des Ulmer Sportkreises tätig. Seine sportliche Laufbahn hatte der heute 73-jährige Steinle als Jugend-Fußballer bei der SG Dettingen begonnen.

Geboren im Jahr 1947 in Herbertshofen, spielte Georg Steinle zunächst als Jugendfußballer bei der SG Dettingen. Damals gab es in Herbertshofen noch keinen Sportverein. Der SV Herbertshofen wurde erst im Jahr 1973 gegründet, Hauptinitiator war der bereits vor Jahren verstorbene Alfred Bausenhart.

Den damaligen Regeln entsprechend, durfte Georg Steinle bereits mit 14 Jahren in der Reserve der SG Dettingen eingesetzt werden. Steinle war im Internat in Stuttgart und spielte dort in der Schülermannschaft. Als die SG Dettingen dann später einmal Zweiter der Fußball-Kreisliga A wurde, spielte er als Linksaußen zur gleichen Zeit mit Alfred Stocker. Aber damals gab es noch keine Relegation. Doch später spielte die SG Dettingen, vor allem auch unter Erfolgstrainer Manfred Kiem, jahrelang in der Bezirksliga Donau.

Im Jahr 1973 kam es zur Trennung und zur Bildung eines zweiten Vereins. In der „Sonne“ in Dintenhofen wurde in einer Versammlung unter Vorsitz des damaligen Sportkreisvorsitzenden Otto Schneider der Sportverein Herbertshofen gegründet. Georg Steinle spielte fortan für den neuen Verein, als dieser in der Kreisliga B sehr gute Ergebnisse erzielte und vor allem auch auf eine starke Fußballjugend baute. Nicht lange ließ der Aufstieg in die Kreisliga A auf sich warten.

Nach diesem Aufstieg stand der SV Herbertshofen in seiner besten Zeit in den 1980er-Jahren sogar einmal knapp vor einem weiteren Aufstieg in die Bezirksliga Donau. Auch bei Hallenturnieren mischte der SV Herbertshofen kräftig mit. Georg Steinle war dann längere Zeit stellvertretender Vorsitzender. Nach seiner aktiven Zeit spielte er jahrelang in den AH-Mannschaften der TSG Rottenacker und des SV Oggelsbeuren. Von 1977 an war er auch Schiedsrichter.

Georg Steinle, wohnhaft im Oberstadioner Ortsteil Mühlhausen, schloss sich dem SV Unterstadion an. In seiner vierjährigen Tätigkeit als Jugendleiter ist die Unterstadioner A-Jugend in die Bezirksstaffel aufgestiegen. 17 Jahre lang war Georg Steinle Vorsitzender des SV Unterstadion. Aufbauend auf einem starken Fußballnachwuchs spielte die erste Mannschaft auch einige Jahre in der Bezirksliga Donau.

Nach dem Tod des Sportkreisvorsitzenden Otto Schneider war Georg Steinle unter Heinz Kneer stellvertretender Sportkreisvorsitzender. Als auch der Sportkreisvorsitzende Heinz Kneer gestorben war, übernahm Steinle zunächst kommissarisch den Vorsitz. „Seit 2001 bin ich als Dienstältester nun schon Sportkreisvorsitzender“, sagt er.

Seine Söhne sind ebenfalls sehr engagiert. Holger Steinle ist Vorsitzender des SV Unterstadion. Dessen Bruder Georg war in früheren Jahren Torschützenkönig des SV Unterstadion und ist nun ebenfalls für den Verein tätig. Ein dritter Sohn von Georg Steinle, Jochen Steinle, ist Feuerwehrkommandant.

Das lange Jahre ehrenamtliche Wirken ihres Vaters hat offensichtlich Früchte getragen.