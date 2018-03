VG-Jungmusiker spielen gemeinsam beim Wertungsspiel

Der Musikverein Lyra Unterstadion und die Musikschule Raum Munderkingen veranstalteten anlässlich des Jugendwertungsspiels 60 Jahre Jugendkapelle MV Lyra Unterstadion in Oberstadion das Projekt „Gemeinsames Miteinander“. Ziel des Projekts war es, die beiden Bekanntgaben der Wertungsspielergebnisse am Samstag, 10. und Sonntag, 11. März, jeweils um 16.30 Uhr musikalisch zu umrahmen. Dazu haben sich rund 120 Nachwuchsmusiker aus sieben Musikvereinen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen für zwei Orchester zusammengeschlossen.

Schon vor etwa sechs Jahren sei unter den Musikvereinen der VG die Idee entstanden, etwas Gemeinsames für die Jugendlichen der Kapellen auf die Beine zustellen, berichtet Volker Frank, der als Musiklehrer an der Musikschule Raum Munderkingen zu allen Vereinen Kontakt hat und federführend an der Umsetzung beteiligt war. Anlässlich des Jubiläums des MV Unterstadion sei dann der Gedanke für das gemeinsame Orchester entstanden.

„Die jüngeren aus den Vororchestern und die älteren aus den Jugendkapellen sind dann in zwei Gruppen eingeteilt worden“, berichtet Frank, der die Fortgeschrittenen dirigieren wird. Die musikalische Leitung der jüngeren Musiker wird Philipp Betz, Leiter des Jugendorchesters Unterstadion, übernehmen. Zweimal haben die Jugendlichen gemeinsam geprobt. Einmal Ende Januar und am vergangenen Wochenende. Beide Orchester haben ganz neue Werke einstudiert. „Das Notenmaterial dafür hat der Musikverlag Rundel Dank einer Kooperation kostenlos zur Verfügung gestellt“, berichtet Volker Frank.

Beide Orchester werden fünf kurze Stücke bei der Bekanntgabe der Ergebnisse spielen. „Diese haben am Wochenende schon ziemlich gut geklungen“, ist Volker Frank zuversichtlich, dass am Wochenende alles klappen wird. Ziel der Kooperation zwischen den verschiedenen VG-Musikvereinen, sei es, den Jungmusikern auch mal neue Einblicke zu gewähren. „Außerdem erleben sich die Jugendlichen, die sich manchmal schon aus der Schule kennen, so nochmal in einem ganz anderen Umfeld“, erklärt der Musikschullehrer.

Das Jugendwertungsspiel des Blasmusikkreisverbandes Ulm/Alb-Donau findet am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16.30 Uhr in der Oberstadioner Mehrzweckhalle statt. Auch für die Bewirtung der Gäste wird in der Halle gesorgt sein.

An den beiden Tagen werden insgesamt 514 Nachwuchsmusiker einen musikalischen Vortrag vor einer Fachjury präsentieren, die diesen dann mit Punkten bewertet. Jeweils am Ende des Tages findet gegen 16.30 Uhr ein Abschlusskonzert statt, bei dem die Ergebnisse und Punktzahlen bekanntgegeben werden.