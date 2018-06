Vereine dürfen Halle auch in den Ferien nutzen

Die Vereine, die in der Mehrzweckhalle in Oberstadion trainieren, sollen das künftig auch in den Ferien können. Darauf hat sich der Nachbarschaftsgrundschulverband geeinigt. Einige Vereinsvertreter waren auf Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest mit dieser Bitte zugekommen.

Die Ferienzeit bedeutete bisher für die Vereine aus dem Winkel, die in der Mehrzweckhalle in Oberstadion trainieren, auch Ruhezeit. Denn in diesen Wochen war die Halle bisher stets geschlossen. Das soll sich jetzt vorerst für ein Jahr ändern – allerdings mit Einschränkungen.

Gutzputz in den Sommerferien

„Ich habe mit dem Hausmeister gesprochen, um herauszufinden, was möglich ist“, berichtete Wiest. Grundsätzlich habe für diesen nichts gegen eine Öffnung der Halle in den Ferien gesprochen. Weil allerdings in den ersten Woche der Sommerferien der Großputz in der Halle ansteht, werde diese nur in den letzten Ferienwochen geöffnet werden können und auch in den Weihnachtsferien wird weiterhin kein Sportbetrieb stattfinden. „Da haben wir einfach zu viele andere Veranstaltungen in der Halle“, erklärte der Bürgermeister. In Pfingst-, Herbst-, Oster-, Winter- und Fasnetsferien sollen die Vereine allerdings künftig Zutritt zur Halle erhalten.

„Das geht natürlich nur, wenn dann auch die Reinigung der Halle gewährleistet ist, aber das sollte ja möglich sein“, gab Uwe Handgrätinger, Bürgermeister von Unterstadion und Grundsheim, zu bedenken. Auch das habe Kevin Wiest mit dem Hausmeister besprochen. Um hier nicht unnötige Zusatzstunden anzusammeln, könnten die Duschen möglicherweise geschlossen bleiben. Bevor die Halle das erste mal für Vereine in den Ferien geöffnet wird, will Oberstadions Bürgermeister einen Gesprächstermin mit allen vereinbaren. „Da klären wir dann, wie das vonstattengehen kann.“

Für Kevin Wiest ist dieses Entgegenkommen auch eine Art der Vereinsförderung. Außerdem solle die sanierte Halle auch mit Leben gefüllt werden, darin waren sich alle Mitglieder des Verbandes einig.

Keine zusätzlichen Kosten

Schon bisher durften die Tischtennisspieler in den Sommerferien etwas früher in die Halle, dafür haben sie einen kleinen Obolus an die Gemeinde gezahlt. „Wenn jetzt alle eher in die Halle dürfen, muss der Betrag den Tischtennisspielern erlassen werden“, betonte Wiest. Auch darin war sich das Gremium einig.

Ein Jahr lang will der Nachbarschaftsgrundschulverband die neue Regelung jetzt testen. „Da schauen wir, was läuft und was nicht und dann können wir nachsteuern“, so Oberstadions Bürgermeister als Vorsitzender des Verbandes.