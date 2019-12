Verantwortliche des Osterbrunnens in Oberstadion hören auf

Nach zwölf Jahren verabschieden sich die vier Köpfe der Osterbrunneninitiative. Die Gemeinde hat Gretel Hepp, Brunhilde Munding, Hugo Gottschalk und Josef Missel im Rahmen einer Gemeinderatssitzung am Mittwoch feierlich verabschiedet. Bürgermeister Kevin Wiest, die Gemeinderäte und die zahlreich erschienene Öffentlichkeit würdigten die Leistungen der Initiative.

„Die Osterbrunneninitiative hat Oberstadion bundesweit bekannt gemacht“. Mit diesen Worten würdigte Bürgermeister Kevin Wiest die Initiatoren und Köpfe der jährlich stattfindenden Ausstellung. Er betonte, dass der Osterbrunnen trotz des Rückzugs seiner Hauptakteure im nächsten Jahr weitergehen soll.

Gretel Hepp, Brunhilde Munding, Hugo Gottschalk und Josef Missel haben gemeinsam beschlossen, nach zwölf Jahren den Osterbrunnen in jüngere Hände zu übergeben. Zu ihrer Verabschiedung waren viele Bürger aus der Gemeinde im Rathaus erschienen. Der Sitzungssaal war komplett voll.

Viele Fotos

Bürgermeister Wiest sagte: „Ich habe tausende von Fotos aus all den Jahren. Ich lasse für Sie noch je ein Exemplar eines Bildbands fertigen. Jetzt zeige ich uns allen eine kleine Auswahl an Fotos, darunter auch mein Lieblingsfoto von der Initiative“. Zu sehen waren viele Szenen um den Osterbrunnen, einschließlich der Arbeiten im Hintergrund.

Neben den repräsentativen Bildern mit den vielen bunten Eiern stach für den Bürgermeister ein Foto besonders heraus, das für ihn die Initiative am besten darstellt. Es zeigt Gretel Hepp und Brunhilde Munding, als sie in der Küche gemeinsam aktiv sind und dabei auch miteinander Plaudern und Scherzen.

Wiest würdigte die zahllosen Stunden der vielen ehrenamtlichen Helfer einschließlich der Ministranten zu den Einweihungen. Trotz der jeweils wochenlangen Arbeit zur Vorbereitung und Präsentation des Osterbrunnens sei aber der Spaß nie zu kurz gekommen. Er enthüllte auch Details der Entstehung des Osterbrunnens, denn am Anfang habe es viele Versuche gegeben, welche Farben an den Eiern am beständigsten seien. Auch die Kindergartenkinder hätten mit Freude für den Osterbrunnen Eier bemalt.

Persönliche Worte

Besonders berührend waren die Worte, die Wiest für die Gemeinde, aber auch ganz persönlich jedem der vier Initiatoren mit auf den Weg gab. Josef Missel sei immer klar und fokussiert an die Aufgaben herangegangen, die Finanzen und das Einsortieren der Bilder seien in seiner Hand gewesen. Hugo Gottschalk nannte er den Schaffer, der mit handwerklichem Geschick, guten Ideen und dem nötigen Willen alles erledigte, was sich an Problemen auftat.

Die für ihn ursprünglich schwer einzuschätzende Brunhilde Munding nannte Kevin Wiest warmherzig und willensstark, und verwies auf ihr weiteres Engagement beim DRK und bei den Landfrauen. Schließlich wandte er sich Gretel Hepp zu, die als das Gesicht des Osterbrunnens gelten darf.

Am Vortag hatte sie ihren 80. Geburtstag gefeiert. Gretel Hepp habe es immer verstanden, sowohl „Ihr müsst jetzt machen“ zu sagen, also auch „Das habt ihr gut gemacht“.

Die verabschiedeten Organisatoren erhielten viel Applaus von den Gemeinderäten und den Bürgern.. Den Worten von Bürgermeister Wiest schloss sich die Übergabe von Präsenten an. Gretel Hepp dankte den Helferinnen mit den Worten: „Ohne meine Frauen, die geschafft haben, jeweils drei Wochen lang mit Kranzen, Bewirten und Abbauen, wäre es nicht gegangen“.

Sicher war sich Bürgermeister Wiest, dass die vier Verabschiedeten auch weiterhin in der Osterbrunneninitiative mitarbeiten werden. Für Jahresbeginn wird er zu einem Treffen einladen, bei dem alle bisherigen Helfer und hoffentlich neue helfende Hände sich zur ersten Besprechung treffen werden. „Die Ausstellungen werden wir künftig im Krippenmuseum abhalten, da dieses barrierefrei ist, und der Wirt die Bewirtung sicherstellen kann“, versprach der Bürgermeister im Hinblick auf anstehende Veränderungen.