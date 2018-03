Venatius Oforka weiht erstmals Osterbrunnen von Oberstadion

„Das ist wirklich wunderbar“, hat Pfarrer Venatius Oforka gesagt, als er am Sonntag von Bürgermeister Kevin Wiest erfuhr, dass mehr als 30 000 von Hand bemalte Eier am Oberstadioner Osterbrunnen zu sehen sind.

Nachdem der Pfarrer im Pfarrhof die Palmen geweiht und die Bibelgeschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem erzählt hatte, zogen Pfarrer, Ministranten und Gläubige zur Weihe des Osterbrunnens zum Rathaus. Drei Wochen, so Bürgermeister Wiest, sei der Osterbrunnen mit viel Engagement und Herzblut aufgebaut worden. „Was die Osterbrunnen-Initiative hier jedes Jahr leistet ist phänomenal“, so Wiest. Dabei sei es gar nicht nötig, jedes Jahr einen neuen Superlativ zu schaffen. „Viel wichtiger ist, das Erreichte für die Zukunft zu erhalten“, sagte der Bürgermeister und betonte: „Der Osterbrunnen wurde nicht nur für die vielen Touristen geschaffen, die sich bereits mit 55 Bussen angemeldet haben, sondern vor allem für die Bürger Oberstadions, die stolz auf ihren Osterbrunnen sein können.“

Rund 30 000 Hühner-, Gänse-, Enten- und Wachteleier wurden an die rund 130 Meter langen grünen Ranken über dem Brunnen in der Dorfmitte montiert, bemalte Wachteleier sind an Skulpturen neben dem Brunnen zu sehen. Und wie in den Vorjahren warten Hahn, Henne, Osterlamm, Wasserfall und Erdkugel sowie Szenen aus dem Leben Jesu, gesteckt aus bunten Wachteleiern, auf die Besucher. Der Oberstadioner Osterbrunnen kann bis zum 15. April besucht werden.