Tänze und Sketche beim Ball der Vereine

Ohne Motto, dafür mit umso mehr Spaß und Unterhaltung hat am Samstag der Ball der Vereine in der Mehrzweckhalle stattgefunden.

Die gastgebenden Winkelvereine verzichteten wieder auf ein Ballmotto und hatten stattdessen den Ballbesuchern mitgeteilt, dass es deshalb „it sei moss, dass Ihr no reacht lang überlegat, Ihr könnet azia, was Ihr no grad megat“. Am närrischen Ballstart waren der Sportverein und der Musikverein aus Unterstadion und die beiden Oberstadioner Narrengruppen der Schlossberg-Hexa und Wenk’l-Fratza.

Gentleman und SVU-Garde

Mit Schunkel- und Mitsingliedern brachten Klaus „der Gentleman“ Fiderer und seine Unterstadioner Musiker die Gäste in Stimmung für den Vereineball. Dann marschierten sieben Tänzerinnen der SVU-Garde in die Narrenhalle, um den Ball zu eröffnen und auf der Bühne ihre Beine fliegen zu lassen. Der Nachwuchs der Schlossberg-Hexa zeigte anschließend seinen „kloina Tanz“, während dem sich die jungen Hexen „grad wia de Alte“ zu verschiedenen Pyramiden stapelten. Später zeigten die Oberstadioner Wenk’l-Fratza ihren Maskentanz, bei dem sich die Narren bis fast unter die Hallendecke aufschichteten. In Bademänteln kamen die Tänzer der „Fratza-Männer-Garde“ auf die Bühne, um sich dort zu „entblößen“ und anschließend in „rosa Tüllröckchen“ und „elfengleich“ über die Bühne zu schweben.

Die Hexen versuchen sich an einer Pyramide. (Foto: khb)

Der Fratzentanz (Foto: khb)

Zwischendurch forderte „dr Ott Sepp“ als Moderator Applaus von den Ballbesuchern und Zugaben von den Akteuren. So auch von den drei „Minisportlern“ des Unterstadioner Sportvereins, die „verkleinerte Einblicke“ in Trainingsstunden gaben, sich zwischendurch den Lippenstift nachzogen, als Ballett zu schweben begannen und schließlich zu „Kalinka“ tanzten.

Putzfrauen statt Hexen

Als Putzfrauen und mit ihren Hexenbesen kamen acht Schloßberg-Hexen in die Halle, um zunächst den Anschein zu erwecken die Bühne tänzerisch zu säubern, am Schluss aber die Halle mit jeder Menge Papierschnipsel einstreuten. „DXL 3000“ nannte der Musikverein seinen „ferngesteuerten Dirigenten samt vollautomatischem Orchester“. „Per Knopfdruck“ wurde die Kapelle „von leise bis laut“ und von „langsam bis schnell“ gedreht.

Die „Fratza-Männer-Garde“ tanzen in rosa Tüllröcken. (Foto: sz- khb)

Im „Retro-Modus“ wurden die Schallplatten-Kratzer mit gespielt und im „Moll-Modus“ kamen extrem schräge Töne aus den Instrumenten. Bevor sich die Akteure zum Finale auf der Bühne trafen, schaltete die Musikkapelle ihren Dirigenten im „Qualitätsprogramm“ von „Wald und Wiese“ auf „Karajan“, dann stürmten die Wenk’l-Fratzen die Bühne und zur langen Ballnacht legte der DJ später seine Scheiben auf.