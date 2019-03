So soll die gefährliche Verkehrslage am Bäcker entschärft werden

Bereits im Februar hat der Gemeinderat über die kritische Parksituation am Bäcker beim Rathaus diskutiert. Verschiedene Varianten hat die Gemeinde nun mit dem Landratsamt durchgesprochen. Jetzt sollen zwischen Bäckerei und Rathaus zwei Parkplätze entstehen. Doch ob diese Maßnahme die Situation von Falschparkern und Gefahr für den Verkehrsfluss eindämmen können, muss sich jetzt erst einmal zeigen.

Vor allem am Morgen ist die Situation dort besonders heikel, sagte Bürgermeister Kevin Wiest am Donnerstag während einer Sitzung des Gemeinderats. Viele Kunden des Bäckers parkten kreuz und quer, die Fahrbahn werde dadurch eingeengt, es komme zu gefährlichen Situationen. Die Lösung, die das Landratsamt nun empfiehlt: Zwei Parkplätze entlang der Fahrbahn zwischen Rathaus und Bäckerei sowie ein Hinweis für eine maximale Parkdauer von 30 Minuten.

Möglichkeit, zu erweitern

„Die zusätzlichen Parkplätze sollen nicht für Anwohner oder Angestellte sein. Dafür haben wir genügend andere Möglichkeiten im Ort“, sagte Wiest. Er betonte, dass der Vorschlag der Landratsamtes jederzeit erweitert werden könne. Einzelne Ratsmitglieder merkten an, dass die geplanten Parkplätze nicht unbedingt die gewünschte Entspannung bringen würden. Der Parkplatz sei nur für diejenigen ideal, die vom Schlossberg hinab und dann am Rathaus entlang weiterfahren wollten. „Wir schauen jetzt erst einmal, wie das mit den zwei Parkplätzen funktioniert. Wenn es nichts ändert, dann ist das Ganze auch schnell wieder zurückgebaut“, so der Bürgermeister.

Der Rat war sich einig: An dieser Stelle besteht Handlungsbedarf. Sie stimmten deshalb einvernehmlich für die zwei Parkplätze. Diese werden zehn Meter lang und zwei Meter breit sein. Der Briefkasten an dieser Stelle muss versetzt werden. Um eine zufahrt zwischen dem Parkplatz und dem Rathaus zu verhindern, sollen Pflanzentröge aufgestellt werden.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite könne man jedoch weiterhin parken, obwohl hier zunächst keine Parkplätze ausgewiesen werden.

