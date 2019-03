So hat sich die Bärenbande Oberstadion entwickelt

Frisch gekochtes Mittagessen, Spielzeuge und liebevolle Tagesmütter: Bei der Bärenbande fühlen sich die Kinder sichtlich wohl. Manche von ihnen werden in diesem Sommer in den Kindergarten wechseln. Deshalb werden bald wieder Plätze in der Betreuungseinrichtung frei.

„Was machen wir zuerst?“, fragt Tagesmutter Beate Braungardt die Kinder. Die haben sich nach dem gemeinsamen Frühstück in einen Kreis auf den Boden gesetzt und schauen mit großen Augen um sich, neugierig auf das, was jetzt kommt. Eines der Kinder formt seine Hände zu Krallen. „Sollen wir die Katze machen? Dann zeigt doch mal alle eure Krallen“, sagt Tagesmutter Elisabeth Schneider. Und schon fangen die beiden Tagesmütter an, zu singen. Die Kinder wippen aufgeregt mit und lachen vor sich hin.

Gutes Angebot für selbstständige Eltern

„Meine Kinder fühlen sich hier sehr wohl und die Betreuerinnen gehören inzwischen zu ihren Lieblingsmenschen“, sagt Anne Thamm. Die Mutter hat ihre zwei Kinder, Aaron und Gregor, seit einigen Monaten in der Bärenbande. „Ich und mein Mann, wir sind beide selbstständig und so schaffen wir es, weiterhin zu arbeiten“, sagt sie. In der Großstadt Berlin, aus der Anne Thamm stammt, seien derartige Angebote ganz normal. „Im ländlichen Raum ist das anders. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass die Bärenbande eröffnet hat.“

Schulleiter ist begeistert

Seit knapp einem Jahr besteht das Angebot in Oberstadion in den Räumen der Christoph-von-Schmid-Schule. Auch Schulleiter Tobias Tress hat zwei Kinder seit Beginn im April 2018 in der Betreuung und ist dankbar über diese Unterstützung. „Die Bärenbande bietet viele Vorteile für Eltern und die Tagesmütter sind ausgezeichnet hier“, sagt Tobias Tress. Auch in seiner Rolle als Schulleiter sieht er die Bärenbande als Gewinn für die Gemeinde.

Alles unter einem Dach, das ist unser Wunsch. Bürgermeister Kevin Wiest

„Wenn unsere Schüler in der Aula proben, also direkt vor dem Eingang zur Bärenbande, dann schauen sie immer ganz neugierig, was die Kleinen so machen“, erzählt er. Für ihn und Bürgermeister Kevin Wiest ist die Bärenbande der erste Schritt zu einem Bildungshaus in der Gemeinde. „Alles unter einem Dach, das ist unser Wunsch. Wir hätten im Schulgebäude deshalb gerne noch einen Kindergarten mit Ganztagesbetreuung“, sagt Kevin Wiest, der das Projekt der Bärenbande vor einem Jahr initiierte. Er sei richtig stolz darauf zu sehen, wie gut sich die Betreuung bewährt hätte. „Das macht das Leben in unserer Kommune attraktiver. Wir haben quasi eine kleine Wohlfühloase für Kinder von eins bis drei Jahren geschaffen“, sagt Wiest.

Bald kann die Gruppe mit insgesamt neun Plätzen wieder Kinder aufnehmen. „Sollte der Bedarf das Angebot übersteigen, dann haben wir durch die Räumlichkeiten immer noch die Möglichkeit, eine zweite Gruppe zu installieren“, sagt der Bürgermeister. Denn an einer fehlenden Betreuung soll es für Eltern nicht daran scheitern, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

