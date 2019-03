So amüsant lief der Glombige in Oberstadion ab

Bürgermeister Kevin Wiest aus seinem Rathaus zu vertreiben, das hatten sich die Narren am Glombigen zum Ziel gesetzt. Doch er gab seinen Amtssitz zunächst nicht so einfach auf. Danach ging es närrisch weiter, bis in den Abend hinein.

Bürgermeister hisst die weiße Flagge

Dr Schultes bin I do von Schtäa und soll Euch d’Macht em Felcka gea. Aber s‘isch im Rothaus gar koin Platz für Schlossberg-Hex ond Wenk’l-Fratz“, sagte Wiest während des Rathaussturms. Obwohl der Bürgermeister verkündete, dass es ih „fascht um da Verstand“ bringe, dass sein „Rothaus fescht in Narrahand“ sei, musste er sich am Ende den Narren beugen und am Rathaus die weiße Flagge hissen.

Zwischendurch dozierte der entmachtete Schultes von „Leben, Liebe und Zusammenhalt“, was die Schtäamer Narren aber nicht davon abhielt, ihn in eine Popcorn-Tüte zu verwandeln. Als Organisator des „ersten verregneten Open-Air-Kinos im Flecken“ sei er ja für die Versorgung der Kinogänger verantwortlich gewesen. Mit dem Schultes voran zog die Narrenschar anschließend zur Halle, in der mit dem „Schtäamer Narrensamen“ traditionell Kinderfasnet gefeiert wird.

Schülerbefreiung

Bereits am Morgen hatten Wenk’l-Fratza und Schlossberg-Hexa die Christoph-von-Schmid-Schule und den Kindergarten gestürmt und waren dann mit der bunten Mäschgerle-Schar zum Rathaus gezogen. „Am Aschermittwoch isch alles vorbei“, mahnte „Popcorn-Kevin“ zwar, aber verteilte viele Tüten des „typischen Kino-Snacks“ an die kleinen Narren.

Zum zweiten Mal hatte „dr Schultes von Schtäa“ am Nachmittag zur Narren-Sprechstunde eingeladen. Da ließen sich zahlreiche originelle Gruppen nicht lange bitten. So kamen zum Narrenbaum mutierte Christbäume, um sich vom Bürgermeister loben zu lassen, und bunte Schmetterlinge beantragten ein blühendes Biotop neben dem Stehbach-Freibad, das „eiser Kevin jo sowieso no baua wird“.

Schlager für schnelles Internet

Weil die Gemeinde im Moment eine Reinigungskraft für das Rathaus sucht, kamen rund zehn närrische Putzfrauen, um sich beim Schultes „gemeinsam um dui Stell“ zu bewerben. Kaum war der närrische Arbeitsvertrag perfekt, schwangen die Frauen ihre Putzlappen. Später forderten sie, nach der Melodie des Schlager-Ohrwurms „Quando, Quando“, dass endlich schnelles Internet ins Dorf kommt, und versprachen, den Schultes künftig bei der Wäsche seiner Pullis zu unterstützen. Aus den Untiefen der Schtäamer Geschichte tauchten wilde Neandertaler und Urzeit-Narren im Rathaus auf und von einer der originellen Gruppen wurde der „im Moment abgesetzte Bürgermeister“ mit einem Platzhirsch-Orden getröstet.

Närrisches Treiben beim Brauchtumsabend

Traditionell ging am Glompigen der Brauchtumsabend der Wenk’l-Fratza über die Bühne. Maskengruppen zeigten ihre Tänze, Hexen stapelten sich zu waghalsigen Pyramiden. Den Auftakt machte der Narrensamen aus dem Winkel. Als „Schlangenmädchen“ zeigte sich die Showtanzgruppe der Ummendorfer Narren und wie immer sorgte die Tanzgarde aus Oggelsbeuren für den karnevalesken Teil des Brauchtumabends. Ihre Maskentänze lieferten Weckenfresser und Saubachhexen aus Äpfingen, „d’Schäf“ aus Pfronstetten und die heimischen Schlossberghexen ab, die sich zur sechsstöckigen Pyramide bis unter die Hallendecke stapelten.

Für närrische Musik sorgten die Schalmeien aus Pfronstetten, die Guggamusik „Los Krachos“ aus Tannheim und die Schelklinger Brassband. Mit ihrem Showtanz sorgte die „Finndonia“ aus Finningen für einen fulminanten Abschluss des närrischen Programms, bevor ein DJ die Bühne übernahm, um Fasnetshits zur Narrenparty aufzulegen.