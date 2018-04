Schloßberg-Hexa bestätigen ihr Vorstandsteam

Die Schloßberg-Hexa Oberstadion haben sich zur Mitgliederversammlung getroffen, bei der unter anderem die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung stand. Außerdem wurden neue Mitglieder aufgenommen.

Vor der Mitgliederversammlung der Narrenzunft haben die aktiven Mitglieder vier neue Hexa gewählt. Dies sind Julian Mohr, Lukas Traub sowie Natalie und Robert Müller. Bei der anschließenden Versammlung ließ die Zunftmeisterin Sabine Walter vor knapp 50 Mitgliedern und Gästen das vergangene Jahr Revue passieren. Mit inzwischen 130 aktiven und 112 passiven Mitgliedern sowie 46 Kindern, nahmen die Hexa in der Saison 2018 an 13 Umzügen, vier Brauchtumsveranstaltungen und am Ball der Vereine teil.

Turnusgemäß standen bei der Versammlung auch Wahlen an. In seinem Amt als zweiter Vorsitzender wurde Markus Schweikert bestätigt. Ebenfalls wurden Andrea Jörg als Schriftführerin, Kerstin Maier als Häsmeisterin und Jochen Fiderer als Maskenmeister wiedergewählt. Christian Fiderer stellte sich nach vier Jahren als Gruppenvogt nicht mehr zur Wahl, für das Amt wurde Daniel Wöhrle neu in den Ausschuss gewählt. Die Kassenprüfer Melanie Winghart und Roland Butz wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt.

Im Anschluss an die Wahlen wurden Mitglieder für 22-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein geehrt. Diese Ehrung kam Roland Butz, Tanja Butz, Marco Hofherr, Kerstin Schweikert und Petra Traub zu teil.

Elf Mitglieder wurden für die Teilnahme an allen Umzügen einem Hexa-Orden geehrt. Dieser Orden wurde zum zehnten Mal in Folge an Sarah Kerler verliehen. Sie wurde bei der Versammlung zur „Hex of fame“ ernannt. Zum achten Mal erreichte Josef Wöhrle die 100 Prozent, zum siebten Mal schaffte es Klaus-Dieter Traub, zum fünften Mal Jessi Brugger und Markus Schweikert, zum vierten Mal hat es Annalena Ott geschafft, zum dritten Mal Renate Wöhrle, zum zweiten Mal schafften es Yvonne Fiderer und Anika Sorg und zum ersten Mal Lena Wölfle und Lorena Preg.

Zum Schluss erhielt das ausgeschiedene Narrenratsmitglied Christian Fiderer ein kleines Präsent als Dank für seine Tätigkeit im Narrenrat. Des Weiteren wurden Sarah Kerler und Steffi Brugger ein großes Dankeschön ausgesprochen und ein Geschenk für die wieder gelungenen Tänze und somit für die tolle Vereinspräsenz übergeben.