Reitverein Moosbeuren senkt Schulden

Ganz im Zeichen des Schuldenabbaus ist das vergangene Jahr für die Mitglieder des Reitvereins gestanden. Das betonte Ingrid Rittelmann, neben Simone Frankenhauser und Josef Wöhrle, eine der drei Vorsitzenden des Vereins, bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Reiterstüble.

Investition für Internet

Im Kassenbericht von Carmen Küpfer erfuhren die Reiter später, dass die Schulden des Vereins im vergangenen Jahr von knapp 32500 Euro auf 8340 Euro gesunken sind. „Um schnelles Internet für die Turnierabwicklung zu bekommen, müssen wir in diesem Jahr rund 7300 Euro investieren“, sagte Ingrid Rittelmann. Der Trend gehe in Richtung Freizeitreiten, betonte die Vorsitzende, „und dafür braucht man eben keinen Verein“.

Dass die Zahl der Turnierreiter stark zurückgehe, bestätigte Reitwart Denise Fiedler. „Wir hatten 2018 nur eine Dressurreiterin am Start“, sagte sie. Trotzdem hätten die Moosbeurer Reiter im vergangenen Jahr 137 Platzierungen und elf Siege von verschiedenen Turnieren mit nach Hause gebracht, so Fiedler. Aktuelle Vereinsmeister sind Lara Kutz in der Dressur und Carmen Küpfer im Springen.

Steinle lobt den Verein

„Der Moosbeurer Reitverein ist für Oberstadion ein sportlicher Repräsentant weit über die Region hinaus, der mit seinen Turnieren jedes Jahr viele Reiter und Zuschauer anlockt“, sagte Oberstadions Vize-Bürgermeister Georg Steinle. Schriftführerein Elena Fiedler erinnerte an den gemeinsamen Ostermontags-Ausritt, den Besuch der Karl May-Festspiele in Burgrieden und das Grillfest der Reiter. Wichtigste Termine des Reitvereins seien auch 2018 das Hallenturnier, das Dressur- und Freilandturnier und das Hallenfest gewesen.

„Leider musste die Herbstjagd witterungsbedingt ausfallen“, sagte die Schriftführerin. Dass 26 Kinder im Rahmen des Winkelferienprogramms den Reitverein besuchten und dass der Moosbeurer Reiternachwuchs mit der „Öchsle-Bahn“ unterwegs waren, berichtete Jugendwart Stephanie Reiner. Anschließend standen sechs Posten in der Vorstandschaft des Reitvereins zur Wahl.

Trio wird bestätigt

Einstimmig wurde Ingrid Rittelmann in ihrem Amt als Mitglied des „Vorsitzenden-Trios“ bestätigt. Ihr Vorstandskollege Josef Wöhrle stellte sich nicht mehr zur Wahl. In geheimer Wahl wurde Thorsten Kutz zu seinem Nachfolger gewählt. Auch Reitwart Denise Fiedler kandidierte nicht mehr. Weil auch hier, wie bei der Wahl von Wöhrles Nachfolger, zwei Kandidaten zur Wahl standen, wurde wieder geheim abgestimmt. Die Aufgaben des Reitwarts übernimmt in Zukunft Ulrike Bailer.

Der neugewählte Vorstand des Reitvereins. (Foto: Karl-Heinz Burghart)

Auch Kassiererin Carmen Küpfer trat dieses Mal nicht mehr zur Wahl an. Zu ihrer Nachfolgerin wurde deshalb offen und einstimmig Alexandra Dünkl gewählt. Ebenfalls einstimmig wurden Stephanie Reiner als Jugendwart und Daniel Burger als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

