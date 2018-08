Regensburger Bischof besucht das Krippenmuseum

Der Bischof Rudolf Vorderholzer aus dem Bistum Regensburg hat am Sonntag das Oberstadioner Krippenmuseum besucht. Besonders hat sich der Bischof für die Sonderausstellung „Krippen aus Porzellan und Glas“ interessiert. Oberstadions stellvertretender Bürgermeister Georg Steinle hat den besonderen Gast durch das Museum geführt.

„Beim Blick in den Kalender habe ich gesehen, dass jetzt eigentlich die letzte Gelegenheit für mich war, die Sonderausstellung zu besuchen“, sagte Bischof Vorderholzer bei seiner Ankunft am Museum. Weil er sonst zu sehr im Alltagsgeschäft eingespannt sei und gerade in der Weihnachtszeit Gemeinden im Bistum Regensburg und deren Krippen besuchen müsse, bleibe für solche Ausflüge in die weitere Umgebung vor allem seine Urlaubszeit, erklärte er und bedankte sich, dass die Gemeinde und der Krippenverein ganz kurzfristig einen Besuch im Krippenmuseum für ihn möglich gemacht haben.

Empfangen wurde der Bischof von Bürgermeister Kevin Wiest, dessen Stellvertreter Georg Steinle, der zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Gertrud Liebhart und der neuen Vorsitzenden des Krippenvereins Monika Traub. Auch Pfarrvikar Venatius Oforka ließ es sich nicht nehmen, den Bischof in Oberstadion zu begrüßen.

Überblick über die Geschichte des Museum

Georg Steinle berichtete Rudolf Voderholzer, dass das Krippenmuseum vor fast genau zehn Jahren im Dezember 2008 eröffnet wurde. Initiator der Idee war der damalige Bürgermeister Manfred Weber, erfuhr der Regensburger Bischof. Dem damaligen Gemeindeoberhaupt sei es gelungen, viele Fördergelder für die Errichtung des Museums zu generieren. „Nur so war der Umbau der historischen Pfarrscheuer überhaupt finanziell zu leisten“, so der stellvertretende Bürgermeister. Für die Gemeinde sei der Umbau ein echter Glücksfall gewesen, weil das erhaltenswerte Gebäude vor einem Jahrzehnt noch ein richtiger Schandfleck gewesen sei.

Beim Rundgang zwischen den Vitrinen erwies sich Bischof Rudolf Vorderholzer als echter Kenner von Porzellankrippen. „Es ist herrlich, dass aus allen Materialien Krippen hergestellt werden und welche Kreativität bei diesen zu erkennen ist“, bewunderte der Bischof. Einige der Ausstellungstücke, die das Krippenmuseum vom Ehepaar Sieglinde und Udo Hergesell für die Ausstellung zur Verfügung gestellt bekommen hat, hat der Geistliche selbst in seiner persönlichen Sammlung. Seine Büroräume ziert zudem eine ganz besondere Porzellanfigur aus der Meissener Manufaktur. Von der Petrusfigur aus dem Jahr 1731 von Johann Gottlieb Kirchner gibt es heute nur noch zwei Exemplare. Das zweite befindet sich in der Porzellan-Manufaktur selbst.