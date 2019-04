Premiere mit fünf Prüfungen

Zum ersten Mal seit Bestehen des Reitsportzentrums Josefshof im Winkel hat dort am Ostersonntag ein Reitturnier stattgefunden. Fünf Prüfungen im Springparcours standen auf dem Turnierplan, zu denen mehr als 220 Paare antraten.

Zum Auftaktspringen, einer Springpferdeprüfung der Klasse A**, hatten 24 Reiter ihre Nachwuchspferde angemeldet, das Siegerpaar waren Elke Bermadinger und „Lovita“ aus Westerheim. Zur anschließenden A**-Springprüfung traten 37 Paare an. Mit Jannik Kästle und „Lennox“ kamen die Sieger von der RSG Öpfingen. Mit „Nabuco“ platzierte sich Kästle auf Rang drei dieser Prüfung. Weitere Platzierungen im A**-Springen gingen an Daniela Kehrle und „Varell“ aus Moosbeuren, Sabrina Aierstock und „Zirado“ aus Ehingen sowie Simon Kehrle und „Lomby“ aus Moosbeuren.

Eine Springprüfung und eine Springpferdeprüfung der Klasse L wurden am Nachmittag geritten. Siegerpaare in den beiden Abteilungen des L-Springens waren Celine Zehnder und „Carlo“ aus Merklingen sowie Bernd Rösch und „Comet“ aus Bad Wurzach. In deser Prüfung platzierten sich Jürg Küpfer und „Crystal“ aus Moosbeuren auf dem vierten Rang sowie Johanna Haege und „Calido’s Boy“ aus Öpfingen auf dem siebten Platz. Die Siegerschleife der „Springpferde-L“ ging an Elke Bermadinger und „Lovita“ aus Westerheim. Michael Füß aus Öpfingen platzierte sich hier mit seinen Nachwuchspferden „Untouchable“ und „Liberty Babe“, sein Öpfinger Stallkollege Jannik Kästle ritt mit „Balou’s Girl“ auf den elften L-Platz.

Höhepunkt und Abschluss des ersten Springturniers im „Reitsportzentrum Josefshof im Winkel“ war eine Springpferdeprüfung der Klasse M*, die Thomas Fesseler aus Bad Schussernried auf „Nirvana van de Spruytakker“ für sich entschied. Michael Füß ritt mit „Untouchable“ auf den zweiten M-Platz.

Ausrichter des Springturniers war die Firma „Equine“, die das Reitsportzentrum seit dem vergangenen Jahr gepachtet hat. „Das Café Josefshof wird aber weiterhin von uns betrieben“, betonte Susanne Heckenberger, Besitzerin des Reitsportzentrums in Oberstadions Teilort Mühlhausen, am Sonntag. Zusammen mit ihrem Josefshof-Team kümmerte sich Susanne Heckenberger um die Verpflegung von Reitern und den zahlreichen Zuschauern, die das schöne Wetter nutzen, um einen Oster-Ausflug zum Josefshof zu machen. Am Abend wurde das erste Turnier im Josefshof mit einer Party gefeiert, zu der „Turnier-DJ Fide“ seine Scheiben beisteuerte.

Die Turnier-Organisatoren der Firma „Equine“ waren Raphael Carson, Nico Pfnür und Daniela Aubele, die nach eigenen Aussagen alle drei reitbegeistert sind, die Leidenschaft für Pferde und den Reitsport teilen, seit vier Jahren zusammenarbeiten und mit dem Verlauf des ersten Turniers hochzufrieden waren.

Am 21. und 22. September steht im Reitsportzentrum Josefshof im Winkel ein Dressurturnier auf dem Programm. Auch hier wird toller Reitsport geboten.