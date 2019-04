Premiere auf dem Josefshof im Winkel

Premiere im Reitsportzentrum Josefshof im Winkel: Am Ostersonntag, 21. April, wird dort das erste Reitturnier ausgetragen. Organisator ist die Firma „Equine“, die das Reitsportzentrum seit dem vergangenen Jahr gepachtet hat.

„Das Café Josefshof wird aber weiterhin von uns betrieben“, sagt Susanne Heckenberger, Besitzerin des Reitsportzentrums in Oberstadions Teilort Mühlhausen. „Equine“ das sind Raphael Carson, Nico Pfnür und Daniela Aubele. „Wir sind drei Reitbegeisterte, die die Leidenschaft für Pferde und Reitsport teilen und seit vier Jahren zusammenarbeiten“, sagt Carson. Im „Reitsportzentrum Josefshof im Winkel“ bietet „Equine“ die Ausbildung von Pferden und Reitern sowie die Vermarktung von Pferden an. „Außerdem bieten wir Platz für rund 20 Pensionspferde“, sagt Raphael Carson.

Reiterlicher Einstand

Den „reiterlichen Einstand“ wollen die Macher der Firma „Equine“ am Ostersonntag, 21. April, mit einem Springturnier auf der Reitanlage des Josefshofs geben. Das Freilandturnier soll als „Late Entry“ angeboten werden. „Das heißt, dass sich die Reiter bis eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Prüfung anmelden können“, sagt Carson. Am 21. und 22. September soll dann ein Dressurturnier im Reitsportzentrum folgen. „Die Angebote eines Springturniers im Frühjahr und der Prüfungen im Dressurviereck im Herbst wollen wir in den kommenden Jahren beibehalten“, so Raphael Carson.

Start am Ostersonntag

Los geht das Springturnier am Ostersonntag um 8 Uhr mit einer Zwei-Sternespringprüfung der Klasse A. Anschließend stehen zwei Springpferdeprüfungen in den Klassen A** und L auf dem Turnierplan. Am Nachmittag wird eine Springprüfung der Klasse L geritten und Turnierhöhepunkt wird eine Ein-Stern-M-Prüfung am späten Nachmittag sein. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Nennungen zu ihrem Springturnier.

„Equine“-Teilhaber Nico Pfnür wird in den Springpferdeprüfungen seine Nachwuchspferde vorstellen. Auch Johannes Heckenberger vom Josefshof im Winkel wird am Start sein.

„Susanne Heckenberger und das Team vom Café Josefshof werden sich um die Verpflegung unserer Gäste und der Reiter kümmern und natürlich wird auch der Osterhase die Kinder auf dem Turnierplatz besuchen“, sagt Raphael Carson. „Das erste Springturnier im Reitsportzentrum Josefshof im Winkel ist sicher eine nette Gelegenheit für einen schönen Osterausflug.“