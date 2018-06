Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat sich am Mittwochabend der Krippenmuseums-Ausschuss des Oberstadioner Gemeinderats getroffen, um über Werbemaßnahmen und künftige Ausstellungen im vielbesuchten Museum zu beraten. Neben Bürgermeister Klaus Schwenning und den Gemeinderäten Karin Traub, Bernhard Götz, Claus Gairing und Georg Steinle gehört auch Oberstadions Ex-Bürgermeister Manfred Weber als Vorsitzender des Krippenvereins dem Ausschuss als beratendes Mitglied an.

Auf Vorschlag Webers wird im kommenden Jahr während der Zeit des Osterbrunnens eine Passionsausstellung im Krippenmuseum gezeigt. Eigentlich sollten Passionskrippen und Kreuzwege der bekannten spanischen Familie „Jordi“ ausgestellt werden. „Der Kontakt ist aber abgebrochen, so dass diese Sonderausstellung nicht zum Tragen kommt“, sagte Bürgermeister Schwenning.

Nun werden 14 Kreuzweg-Stationen des philippinischen Künstlers Hendson, die die Gemeinde geschenkt bekommen hat, im Mittelpunkt der Passionsausstellung stehen. „Das sind große, schwere Wagenräder aus Vollholz, in die der Kreuzweg eingeschnitzt ist“, erklärte Manfred Weber. Außerdem werden Darstellungen des Südtiroler Künstlers Heinrich Demez und einige Exponate aus der Krippensammlung von Sieglinde und Udo Hergesell aus Neunkirchen-Seelscheid im Bergischen Land zu sehen sein. Die Passionsausstellung ist vom 20. März bis 29. Mai 2016 zu sehen.

Das Ehepaar Hergesell wird auch die Krippen für die Sonderausstellung „Krippen aus Europa“ liefern, die ab Oktober im Krippenmuseum gezeigt wird. „Die Ausstellung mit Krippen aus Afrika endet am 30. September“, so Schwenning.

Rund 19000 Euro stehen als Werbebudget für das Krippenmuseum zur Verfügung. „Wir müssen die Sonderausstellungen bewerben, für Leute, die das Museum bereits kennen“, sagte Georg Steinle. Am Mittwoch beschloss der Ausschuss einen neuen Flyer aufzulegen und Werbeanzeigen in Krippenzeitschriften, Touristenprospekten und Katalogen für Busunternehmer zu schalten. Online-Werbung auf „Radler-Seiten“ ist genauso geplant, wie Werbemaßnahmen über Plakate und Media-Displays in der Raststätte Hegau. Claus Gairing regte an Taschenkalender mit Infos zum Krippenmuseum herstellen zu lassen. „Von Radio-Werbung sollten wir absehen, die ist sehr teuer“, sagte der Bürgermeister.

Rund 1000 Euro wird die Restaurierung einer Hirtenfigur aus der „Aachener Krippe“ des Museums kosten. „Das Innenfutter der Kleidung ist von Motten befallen“, erklärte Manfred Weber. Die Figur sei bereits aus der Krippe genommen und müsse nun von einer bayerischen Restauratorin saniert werden, so der Vorsitzende des Krippenvereins. „Weitere Figuren scheinen nicht betroffen zu sein“, betonte Weber.

Zur Weihnachtszeit wird das Oberstadioner Krippenmuseum einige Krippen an die Sparkasse Ehingen und das Kloster in Lorch für dortige Ausstellungen zur Verfügung stellen. Im Vergleich zum Vorjahr mit rund 13000 Besuchern sei die Besucherzahl heuer „etwas rückläufig“, sagte Bürgermeister Schwenning. Bislang waren dieses Jahr 6505 Gäste im Museum. „Bis zum Jahresende haben sich aber noch 45 Gruppen angemeldet“.