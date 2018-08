Open Air-Kino feiert Premiere in Oberstadion

Am kommenden Wochenende, 25. und 26. August, wird in Oberstadion erstmals ein Open Air-Kino auf dem Hartplatz hinter der Mehrzweckhalle veranstaltet. Filmbeginn ist an beiden Tagen um 21.30 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle statt. Gezeigt wird am Samstagabend die Drama-Komödie „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek, am Sonntagabend wird der Film „Mamma Mia - Here we go again“ gezeigt.

„Dieses bescheuerte Herz“: Lenny (Elyas M’Barek), der fast 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein Leben in Saus und Braus. Als sein Vater ihm die Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den herzkranken 15-jährigen David kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem Teenager hängt.

„Mamma Mia - Here we go again“: Seit den Ereignissen von Mamma Mia! sind einige Jahre vergangen, als Sophie plötzlich ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen ihr, wie ihre Mutter Sam, Harry und Bill kennen und lieben lernte und wie sie ihr Leben in

die Hand nahm. „Mamma Mia - Here we go again“ ist wieder voller unwiderstehlicher Songs und bringt neben der Originalbesetzung auch viele neue Gesichter, von Lily James bis Superstar Cher, auf die Leinwand.